Neustart Uploadsounds 2022

Bozen – Die Ausgabe 2022 von UploadSounds, der Musikplattform der Euregio, geht in ihr vierzehntes Jahr und präsentiert sich in neuem grafischen Outfit, um auch weiterhin jungen Musiktalenten aus dem Trentino, Südtirol und Tirol eine Plattform und eine Bühne zu geben. Und schon am Mittwoch, 20. April geht es soundtechnisch wieder los, mit einer Reihe von Live-Veranstaltungen im Salewa Bivac in Bozen Süd: Es wird ein Sommer der Konzerte zur Aperitifzeit, organisiert von UploadSounds.

Drei Regionen: Trentino, Südtirol und Tirol; rund 90 Bands und 400 junge lokale Künstler, die sich jedes Jahr anmelden, mehr als 30 beteiligte Organisationen und Tausende von Zuschauern, die jedes Jahr die musikalischen Talente der Euregio unterstützen. Das sind die Zahlen von UploadSounds, der Musikplattform, die seit 14 Jahren eine einzigartige Gelegenheit für lokale Künstler darstellt. Zahlreiche Möglichkeiten, die Musikszene zu bereichern und ihre Protagonisten zu vernetzen, indem sprachliche und kulturelle Barrieren abgebaut werden.

Im Mittelpunkt des Projekts stehen die talentierten jungen Musiker der Euregio, und in dieser neuen Ausgabe wurde das Projekt sogar mit einem neuen grafischen Design verschönert. Natürlich werden die gleichen Ziele beibehalten, um weiterhin ein Bezugspunkt für den kreativen Ausdruck und die Entwicklung der beteiligten Künstler zu sein. Die Aktivitäten der beiden Upload-Schools, die in den kommenden Monaten in Südtirol und im Trentino stattfinden werden, sind dem kreativen Wachstum, der musikalischen Ausbildung und der Entwicklung des Potenzials lokaler Talente gewidmet, während sie auf den Start für die Anmeldungen zum traditionellen Wettbewerb warten, der jedes Jahr tolle Preise für die Gewinner und eine Reihe von weiteren interessanten Möglichkeiten bietet.

UploadSounds bedeutet aber natürlich auch Live-Musik. Zu einem mit den Upload Live-Terminen auf den relevanten Bühnen der Euregio, von den Städten bis zu den Vororten, unter Einbeziehung zahlreicher in der Region tätiger Partner. Aber auch durch die nationalen und internationalen Export-Konzerte, die dank der im Laufe der Jahre aufgebauten Partnerschaften mit Veranstaltern, Festivals und Messe entstanden sind. Damit will man jungen Talenten die Möglichkeit geben, bei den wichtigsten Veranstaltungen in der Region, aber auch außerhalb der Euregio-Grenzen aufzutreten.

Und genau mit dem Export und dem Beginn einer Konzertreihe, die uns bis zum Ende des Sommers begleiten wird, beginnen die Aktivitäten von UploadSounds für das Jahr 2022. Die Musikplattform der Euregio ist nämlich Partner von Salewa bei der Organisation der Konzertreihe, die ab dem 20. April jeden Mittwoch zur Aperitifzeit von 19.00 bis 21.00 Uhr das Salewa Bivac (das Bistro im Herzen des Industriegebiets von Bozen Süd) beleben wird. Das musikalische Programm von UploadSounds setzt auf Qualität sowie Spaß und wird am 20. April mit der unwiderstehlich swingenden Atmosphäre von Jack Freezone & the Swinin’ Ciccioli eröffnet, um die neue UploadSounds-Saison mit den richtigen Klängen zu beginnen.