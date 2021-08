Olga Neuwirth wird bei Opus Klassik ausgezeichnet

Der chinesische Pianist Lang Lang wird für seine Einspielung der Goldberg-Variationen mit einem Opus Klassik geehrt. Er gewann den Titel in der Kategorie Bestseller des Jahres, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Unter den 48 Preisträgern sind die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva (Sängerin des Jahres), der polnische Tenor Piotr Beczala (Sänger des Jahres) und die österreichische Komponistin Olga Neuwirth (für “Die Stadt ohne Juden” Komponistin des Jahres).

Die ägyptische Sopranistin Fatma Said gewann den Preis als Nachwuchskünstlerin des Jahres. Auch das ORF Radio Symphonie Orchester Wien (RSO) (gewannen mit “Trumpet Concertos” mit Solistin Selina Ott die Kategorie “Konzerteinspielung (Trompete), Anm) und Geiger Benjamin Schmid (siegt mit Dejan Lazić, Zen Hu, Johannes Erkes und Enrico Bronzi mit “Mozart: Piano Quartets” in der Kategorie “Kammermusikeinspielung”) werden geehrt. Die Gala mit vielen Stars der Klassikwelt am 10. Oktober im Berliner Konzerthaus wird im ZDF (22.15 Uhr) ausgestrahlt.

Lang Lang erklärte, Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen hätten ihn von klein auf begleitet. “Es war ein Lebenstraum von mir, sie eines Tages aufzunehmen.” Bei der Online-Pressekonferenz war der 39-Jährige im Auto sitzend zu sehen. Er schwärmte von der Arbeit an dem Barock-Werk, die ihn nach Berlin ins Studio und in die Thomaskirche in Leipzig, die Wirkungsstätte Bachs, führte. In Leipzig habe es sich angefühlt, als höre ihm Bach zu und sei noch am Leben. Es sei magisch gewesen.

Moderatorin der Gala ist Désirée Nosbusch. Der zum vierten Mal verliehene Preis war im Zuge der Abschaffung der Echo-Preise von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und Musikverlagen aus der Klassikbranche ins Leben gerufen worden. Neu als Medienpartner ist die Videoplattform Tiktok, die ein Kammermusikkonzert am 9. Oktober überträgt.

