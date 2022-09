Opernaufführungen und Konzerte für die gesamte Familie

Bozen/Trient – Klassik als Familienevent – ab Oktober bringt die Stiftung Haydn in Bozen und Trient wieder Mitmachopern und Konzerte für Kinder auf die Bühne. An insgesamt 18 Terminen haben die Allerkleinsten Gelegenheit, in die faszinierende Märchenwelt der Musik einzutauchen.

Am 15. Oktober in Trient und am 28. Oktober in Bozen heißt es Bühne frei für das Family-Programm der Stiftung Haydn. Das erfolgreiche Projekt wurde aus der Idee geboren, Kindern von null bis sieben Jahren gemeinsam mit ihren erwachsenen Begleitpersonen die Wunderwelt der Klassik zu eröffnen, mit Veranstaltungen von Kammermusik bis Oper. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 150 Familien das Angebot mit Begeisterung wahr.

Die Opernwelt entdecken

Für die Entdeckung der Opernwelt bietet das Programm dem jungen Publikum zwei Möglichkeiten: Opera Baby, geeignet für die Allerkleinsten im Alter zwischen 0 und 3 Jahren, und Opera Kids, für Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Opera Baby zeigt das Stück CenerentoQUA CenerentoLA gezeigt, nach Cenerentola von Gioachino Rossini, eine für diese Altersgruppe maßgeschneiderte Veranstaltung für alle Sinne. Opera Kids präsentiert eine kindgerechte Fassung der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart in italienischer Sprache. Auf unserer Webseite stellen wir den Familien eigens Online-Materialien zur Verfügung, die das junge Publikum bestmöglich auf die neue Erfahrung im Theater vorbereiten.

Mitmachkonzerte im Theater und im Freien

In spielerischen Musikworkshops stellen die Musikerinnen und Musiker des Haydn Orchesters dem Konzertnachwuchs ihre Musikinstrumente vor: An acht Terminen werden Kindern von null bis drei Jahren und von vier bis sieben Jahren aktiv mittels Bewegungsabläufe, Rätseln und Spielen in die Konzertgestaltung eines Bläserquintetts und eines Streichquartetts eingebunden.

In Zusammenarbeit mit dem Trento Film Festival veranstaltet die Stiftung Haydn in Trient ein Musik-Picknick (Parco dei mestieri, 30.04.2023). Mit den zauberhaften Handpuppen von Luciano Gottardi gibt das Orchester „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ zum Besten. Das Freiluftkonzert wird in Bozen im Kapuzinergarten am 10. Juni 2023 wiederholt. In voller Besetzung ist das Haydn Orchester im wohl bekanntesten musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ zu hören (Bozen am 12.01.2023 und Trient am 12.03.2023). Der Komponist Sergei Prokofjew ordnet in seinem Stück jeder Figur ein Instrument zu und nimmt die jungen Zuhörer mit auf eine Entdeckungsreise der verschiedenen Orchesterinstrumente. Erzählt wird das musikalische Märchen von den jeweiligen Bürgermeistern der Städte, in denen das Konzert stattfindet.

Details zu den Aufführungen und alle Ticketpreise findet man online unter www.haydn.it.