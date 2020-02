Oscars-Auftakt mit Favoritensiegen und musikalischem Esprit

Mit Favoritensiegen und musikalischem Esprit ist die 92. Oscar-Gala ins Los Angeles Sonntagnacht losgegangen. Der südkoreanische Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon-ho durfte für “Parasite” bei der Gala bereits zwei Preise entgegennehmen – darunter als bester internationaler Film. Das beste adaptierte Drehbuch stammte wiederum von Taika Waititi (“Jojo Rabbit”).

“Parasite” wurde für das beste Originaldrehbuch. Die Sozialsatire wurde auch als Auslandsoscar ausgezeichnet – für Südkorea war es die erste Nominierung in dieser Sparte.

“Ich freue mich so, dass ich der erste Preisträger unter dem neuen Namen bin”, erklärte Bong angesichts der Umbenennung der Kategorie des “Auslandsoscars”, der bisher als bester nicht-englischsprachiger Film firmierte. “Ich freue mich über die Veränderung, die das kennzeichnet.” Zuvor war er bereits für das beste Originaldrehbuch für seine Sozialsatire ausgezeichnet worden. Und ganz vorbei ist es noch nicht, ist Bong doch auch in der Regiekategorie genannt und “Parasite” noch im Rennen um den besten Film. Wobei er schon anmerkte: “Ich bin bereit zu trinken.”

Höchste Zeit wurde es für Brad Pitt: Der Hollywoodstar hat im vierten Anlauf seinen ersten Schauspiel-Oscar erhalten. Für seine Leistung als Stuntman in Quentin Tarantinos “Once Upon A Time… In Hollywood” wurde er als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet und nutzte seine Dankesrede für ein paar politische Seitenhiebe auf das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. In erster Linie lobte er aber seinen Regisseur Quentin Tarantina sowie seinen Costar Leonardo DiCaprio. “Mit dir gemeinsam, immer wieder!”

“Du bist originell, einzigartig, die Filmindustrie wäre ohne Dich ein sehr viel trauriger Ort”, zollte Pitt Tarantino Respekt für eine Arbeit, die ihm selbst den Schauspiel-Oscar einbrachte. Denn ganz oscar-los war der Filmmensch Pitt auch bis dato schon nicht – hatte er als Koproduzent des Sklavendramas “12 Years a Slave” doch 2014 in der Königskategorie Bester Film mittriumphiert.

Einen Favoritensieg gab es auch in der Kategorie Bester Animationsfilm, konnte sich hier doch “Toy Story 4” durchsetzen. Die Macher bezeichneten den Film als “Liebesbrief an Familien”. Eine Spur kürzer ist “Hair Love” ausgefallen, der als bester animierter Kurzfilm prämiert wurde, bevor es eine multilinguale Musikeinlage gab. Das als bester Song nominierte Lied “Into The Unknown” aus dem Animationserfolg “Die Eiskönigin 2” wurde nämlich in einem guten Dutzend Sprachen dargeboten.

Bei ihrer dritten Nominierung als Schauspielerin konnte Laura Dern schließlich triumphieren. Sie setzte sich mit ihrer Interpretation einer überspannten Anwältin in Noah Baumbachs “Marriage Story” in der Sparte der Nebendarstellerinnen gegen die Konkurrenz durch – wie prognostiziert.

“Man sagt: Triff nie deine Helden. Aber wenn man viel Glück hat, hat man sie als Eltern”, bedankte sich die 53-jährige, die just am 10. Februar ihren Geburtstag feierte, bei ihren Schauspielereltern Bruce Dern und Diane Ladd. An ihren Regisseur gerichtet, sagte sie: “Danke Noah, für deine Vision, deine Magie und deine Worte.”

Seinen zweiten Oscar holte sich der Brite Roger Deakins: Der Kameramann, der bereits vor zwei Jahren für “Blade Runner 2049” ausgezeichnet wurde, konnte sich diesmal mit seiner Arbeit für Sam Mendes’ Weltkriegsfilm “1917” durchsetzen. Und Zeit für einen Schmunzler gab es auch, hatten die Präsentatoren Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus die Aufgabe eines Kameramanns doch etwas missverstanden: “Er kocht und fährt dich mit einem Golfwägelchen übers Set.” Obwohl Deakins da wohl auch reüssieren könnte, meinte er doch augenzwinkernd: “Ich bin tatsächlich ein ziemlich guter Koch.”

Ebenfalls an “1917” ging der Preis für die beste Tonmischung sowie für die besten visuellen Effekte, während das Rennfahrerdrama “Ford v Ferrari”, das hierzulande als “Le Mans 66 – Gegen jede Chance” in den Kinos lief, sowohl den besten Tonschnitt wie auch den besten Schnitt abgeliefert hat. Etwas aus der Zeit gefallen war hingegen der Auftritt von Rapper Eminem, der seinen mit einem Oscar prämierten Song “Lose Yourself” aus dem Film “8 Mile” performte. Ein Beispiel für die befruchtende Zusammenarbeit von Musik und Film. Wieso das allerdings durch ein fast 20 Jahre altes Beispiel illustriert wurde, verwunderte auch einige Kommentatoren und Experten auf Twitter.

Und auch US-Altpräsident Barack Obama konnte sich am Abend freuen: Der Netflix-Dokumentarfilm “American Factory” über die Menschen in einer Fabrik in Ohio, für den die jüngst von Michelle und Barack Obama gegründete Produktionsgesellschaft Higher Ground verantwortlich zeichnete, holte in der Dokusparte den Sieg.

Musikalisch war auch der Auftakt des Abends, als Schauspielerin und Sängerin Janelle Monae die Stimmung anheizte und – auch unterstützt von Kollege Billy Porter – einige Filmhighlights des vergangenen Jahres vorstellte. “Hallo Nachbarn. Heute feiern wir die Kunst des Geschichtenerzählens”, ließ sie das Publikum im Dolby Theatre wissen, das später auch zum gemeinsamen “La la la”-Singen animiert wurde. Monae sprach auch die heuer wieder aufgeflammte Diversity-Diskussion an und betonte: “Ich bin stolz, eine schwarze, queere Frau zu sein.”