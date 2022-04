Osterdings: Eat. Watch. Love.

Brixen – Am Ostermontag fand das zweite Treffen der Osterdings-Family statt. Der Jugenddienst Brixen lud alle Beteiligten zu einem Energietag im Jugendhort Brixen ein, um ein zweites Mal miteinander Energie und Motivation zu tanken und letzte kreative Ideen zu sammeln für die großen Drehtage am 03.-04. Juni 2022 in Brixen. Der Jugendreferent Julian Stuefer ist beeidruckt: “Das Beste am Osterdings ist, dass sich Jugendliche gemeinsam auf die Suche nach einer Erklärung für das Ostergeheimnis machen. Genau so haben sich wohl auch die ersten Jüngerinnen und Jünger vor 2.000 Jahren gefühlt. Das hat sie begeistert und begeistert uns noch heute und wer weiß, wie viele damit wieder begeistert werden.”

Was ist das Osterdings? Dieses Herzensprojekt vom Jugenddienst Brixen ist eine jugendliche Interpretation der Osterbotschaft. In einer 41-teiligen Videoreihe, auf die wir uns in der Fastenzeit 2023 freuen können, wird gefragt, beantwortet, erzählt und beschrieben. Um das alles zu verwirklichen, braucht es eine wahre Schatzkiste an Fähigkeiten, die die engagierten Jugendlichen mitbringen: Kamera- und Filmcrew, jede Menge kreative Köpfe, das Team Marketing und nicht zuletzt die Schauspielerinnen und Schauspieler machen die Osterdings-Family zu der motivierten Gruppe, die sie ist. Den organisatorischen Part „spielt“ ein Organisationskomitee rund um den Jugenddienst Brixen und die Regie übernimmt der Meraner Samuel Heuberger Reichert.

Eat. Watch. Love.

Ostern ist das christliche Highlight schlechthin. Aber welche Botschaften stecken in diesen Feiertagen, die 40 Tage Anlaufzeit brauchen? Osterdings ist ein jugendlicher Antwortversuch darauf. Mit 41 Kurzvideos wird erklärt, beschrieben und aufgezeigt, was Ostern hier und heute für uns bedeuten kann. Zum Mitfiebern auf YouTube und Instagram – ab dem 22.02.23.

Der Jugenddienst Brixen EO ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich in seinen 14 Mitgliedspfarreien für die Kinder- und Jugendpastoral einsetzt. Dafür werden Projekte und Aktionen gemeinsam mit Jugendlichen und Ehrenamtlichen geplant und umgesetzt. Ziel ist es dabei innovativ zu bleiben und möglichst viele Bereiche der Jugendwelten abzudecken.