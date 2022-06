Osterdings: Eat. Watch. Love.

Große Drehtage in Brixen, Schauspieltalente in Aktion

Die langersehnten Drehtage für das Projekt Osterdings konnten am Pfingstwochenende endlich stattfinden. Etliche Schauspieltalente trafen sich in Brixen und wurden vor der Kamera zu Hauptrollen und Rahmenfiguren unter der Regie von Samuel Heuberger Reichert. Dieser ist verblüfft vom Engagement aller Mitwirkenden: „Man merkte richtig, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen die von ihnen geschriebenen Charaktere in diesen Tagen aufleben ließen. Aber auch alle anderen, die sich hinter der Kamera beteiligten, waren motiviert und immer voll dabei.“

Die Osterdings-Family bedankt sich für die intensive Organisationsarbeit beim Jugenddienst Brixen EO und für die großzügige Unterstützung der Drehtage bei den Sponsoren Brimi, Melix, Plose, Stiftung Sparkasse und der österreichischen Stiftung Markus Malkut.

Das aufgenommene Videomaterial wird nun von professionellen Filmemachern zu 41 Kurzvideos geschnitten, in denen die jugendliche Interpretation des Ostergeheimnisses erzählt wird. Auf die Veröffentlichung können wir uns für die Fastenzeit 2023 freuen.

Osterdings | Jugenddienst Brixen & Partner

Eat. Watch. Love.

Ostern ist das christliche Highlight schlechthin. Aber welche Botschaften stecken in diesen Feiertagen, die 40 Tage Anlaufzeit brauchen? Osterdings ist ein jugendlicher Antwortversuch darauf. Mit 41 Kurzvideos wird erklärt, beschrieben und aufgezeigt, was Ostern hier und heute für uns bedeuten kann. Zum Mitfiebern auf YouTube und Instagram – ab dem 22.02.23.

Der Jugenddienst Brixen EO ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich in seinen 14 Mitgliedspfarreien für die Kinder- und Jugendpastoral einsetzt. Dafür werden Projekte und Aktionen gemeinsam mit Jugendlichen und Ehrenamtlichen geplant und umgesetzt. Ziel ist es dabei innovativ zu bleiben und möglichst viele Bereiche der Jugendwelten abzudecken.