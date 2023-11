Papst Franziskus ist erkältet, Termine am Montag bestätigt

42 Kinder aus Südtirol zur Audienz mit dem Papst in Rom

Papst Franziskus hat wegen einer Erkältung auf das Verlesen seiner Rede vor europäischen Rabbis verzichtet. Dies berichtete der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni. Der Text mit der Ansprache des Papstes wurde an die Anwesenden verteilt. “Papst Franziskus ist ein wenig erkältet und hat einen langen Tag mit Audienzen vor sich. Im Übrigen gehen die Aktivitäten des Papstes regelmäßig weiter”, sagte Matteo Bruni.

Der Papst hatte vor den Rabbis betont, gehe es ihm gesundheitlich nicht gut. Der Vorfall ereignete sich bei einer Audienz mit einer Delegation der Europäischen Rabbinerkonferenz. Insgesamt acht Termine waren für das katholische Kirchenoberhaupt am Montag geplant. Am Nachmittag soll er sich mit rund 7.000 Kindern in der vatikanischen Audienzhalle treffen.

42 Kinder sind aus Südtirol zur Audienz mit dem Papst von Bozen nach Rom gefahren.