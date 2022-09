Pastoraltagung in Brixen

Am 16. und 17. September

Brixen – Die Pastoraltagung eröffnet jedes Jahr im September das kirchliche Arbeitsjahr. Heuer findet die Tagung am Freitag, 16. und Samstag, 17. September 2022 in der Brixner Cusanus-Akademie statt und geht der Frage nach, wie Kirche heute gestaltet und gelebt werden kann. Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden bildet das Grundsatzreferat von Bischof Ivo Muser am Samstag den Höhepunkt der Pastoraltagung.

Die Pastoraltagung 2022 sucht Antworten auf die Frage, wie eine synodale Kirche heute gestaltet und gelebt werden kann. Welche Ansätze braucht es, um lebendige Gemeinschaften nahe an den Menschen aufzubauen und zu pflegen? Wie kann der Einsatz der Ehrenamtlichen im kirchlichen und sozialen Kontext gestärkt und begleitet werden? Wie gelingt es, ein lebendiges Netzwerk zwischen den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten zu knüpfen und wie kann die Ortskirche selbst mehr und mehr als lebendiges Netzwerk verstanden werden? Welches Bild von Kirche entsteht aus dem gemeinsamen Weg der derzeit stattfindenden weltweiten Synode?

Am Freitag, 16. September, gibt es nach einer Einführung zum Jahresthema und zur Synode von Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz vier Fachvorträge und einen Runden Tisch zum Thema Freiwilligenarbeit, während der Samstagvormittag, 17. September, ganz im Zeichen des Grundsatzreferats zum neuen pastoralen Jahr von Bischof Ivo Muser stehen wird.

