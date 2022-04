Peace in dance

“Frieden in mir selbst, Frieden in der Welt”

Lana – Wir möchten ein Zeichen des Friedens setzen und laden alle Menschen dazu ein mitzumachen. Idee ist es, im öffentlichen Raum in einen stillen friedvollen Dialog mit einer Glocke der Achtsamkeit zu treten.

Das kann z.B. die Kirchenglocke an deinem Wohnort sein oder Ähnliches. Es kann Tanz, aber auch jede andere kreative Bewegung oder Form von Ausdruck verwendet werden, sogar das stille Verweilen. Wesentlich für die Aktion ist dabei, Frieden auszustrahlen im Sinne des Zen-Mönchs Thich Nhat Hanh

“Frieden in mir selbst, Frieden in der Welt”.

Möglichst an vielen Orten sollten Menschen am Starttermin mitmachen; wer möchte kann seinen gewählten „Friedensort“ mit einem bildlichen Symbol verstärken. Es soll auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, diesen Friedensort regelmäßig aufzusuchen, solange es kriegerische Konflikte gibt.

N.B. Es wäre schön, die Videoaufnahme der eigenen Aktion im eigenen Netzwerk und mit uns zu teilen (Kontakt info@alpsmove.it – facebook.com/AlpsMove)