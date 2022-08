Professor Paolo Lugli bleibt Rektor der Freien Universität Bozen

Bozen – Rektor Prof. Paolo Lugli kann die Freie Universität Bozen noch bis zum ursprünglichen Ende seines Mandats im September 2024 weiterführen. Der Rektor hat sich von seiner Ernennung zum Wissenschaftsattaché an der italienischen Botschaft in Berlin zurückgezogen.

Die Freie Universität Bozen kann auf Kontinuität in ihrer akademischen Führung zählen. Der Ende Mai ankündigte Wechsel von Rektor Prof. Paolo Lugli an die italienische Botschaft in Berlin ist nun an divergierenden Vorstellungen zu seiner neuen Rolle und ihren vertraglichen Bedingungen gescheitert. „Ich erhielt erst in den vergangenen Wochen Klarheit über einige Aspekte, die eine Freistellung von Professoren nicht-staatlicher Universitäten wie der unibz mit sich bringt. Unter diesen Umständen, die leider von meiner Bewerbung für die Position nicht klar waren, habe ich mich von der Ernennung zurückgezogen und möchte meine Energie in den kommenden zwei Jahren noch voll der Weiterentwicklung der unibz widmen“, erklärt der Rektor der Freien Universität Bozen.

„Wir stehen als Universität vor wichtigen strategischen Schritten wie der Entwicklung der neuen Fakultät für Ingenieurwissenschaften, dem Abschluss der neuen Leistungsvereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen oder der Umsetzung der Maßnahmen des nationalen Plans für Aufbau und Resilienz (PNRR)“, erklärt Präsidentin Prof. Ulrike Tappeiner. „Dabei ist eine Kontinuität in der Führung durch Rektor Paolo Lugli mit seiner Erfahrung sehr wichtig. Ich freue mich daher auf die weitere Zusammenarbeit.“ Laut der Präsidentin hat die rege Interessensbekundung für eine potenzielle Nachfolge des amtierenden Rektors mit rund zwei Dutzend Bewerbungen gezeigt, dass die Freie Universität Bozen auch bei akademischen Spitzenpositionen ein attraktiver Arbeitgeber ist.