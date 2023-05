Proppenvolle Gauder Fest-Eröffnung mit Kanzler im Zillertal

Das Gauder Fest, Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, ist Freitagabend in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal offiziell eröffnet worden. Im proppenvollen Festzelt verfolgten rund 5.000 Besucher den Bieranstich, der von LH Anton Mattle (ÖVP) vorgenommen wurde. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ließ sich die Eröffnung, in Trachtenanzug gewandet, nicht entgehen.

Zudem hatte der Kanzler einen Teil seiner ÖVP-Regierungsriege mit ins Zillertal genommen, als da gewesen wären: Die Staatssekretäre Claudia Plakolm und Florian Tursky sowie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Weiters unter anderem an politischer Prominenz zugegen: Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP), SPÖ-LHStv. Georg Dornauer, ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler, Nationalratsabgeordneter und Seilbahnchef Franz Hörl (ÖVP), seine FPÖ-Nationalratskollegin Dagmar Belakowitsch, NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer und Liste Fritz-Frontmann Markus Sint.

Teil der Eröffnung war auch die sogenannte Gambrinus-Rede, bei der Kabarettist “Luis aus Südtirol” die anwesenden Polit- und Wirtschaftsvertreter gekonnt verschaukelte.

Zuvor hatte es aber gegolten, den Bieranstich inszenatorisch gewissenhaft vorzubereiten: Eine Blasmusikkapelle ebnete den Weg zu diesem Höhepunkt, bei der auch Landeshauptmann Mattle zuletzt das Dirigieren übernahm. Schließlich zog “König Gambrinus” ein, nahm auf der Bühne auf seinem Thron Platz und überließ schließlich Mattle bei seinem ersten Gauder Fest als Landeschef das Zepter: Gekonnt absolvierte dieser den Bieranstich, “unterstützt” von Bundeskanzler Nehammer, der sich zuvor in einem kurzen Statement auf der Bühne dazu bekannt hatte, dass “Tradition und Werte Sicherheit geben”.

Bis Sonntag rechneten die Veranstalter mit rund 30.000 Besuchern. Den Höhepunkt des Fest-Reigens bildet am Sonntag der traditionelle Trachtenumzug mit Musikgruppen, historischen Kutschen, Festwagen, Pferde- und Ochsengespannen usw. Es handelt sich dabei laut Veranstalterangaben um den größten Trachtenumzug Österreichs mit rund 2.200 Teilnehmern.

Seit den Anfängen des Festes braut Zillertal Bier, auf dessen Landwirtschaft das Fest ursprünglich ausgetragen wurde, in mehr als 500 Jahre alter Tradition den Zillertal Gauder Bock. Das mit 7,8 Volumsprozent stärkste Festbier Österreichs wird jeweils im September eingebraut, reift acht Monate und wird nur zur Gauder Festzeit ausgeschenkt.

Erstmals erwähnt wurde das Gauder Fest im Jahr 1428 von venezianischen Kaufleuten, damit gilt es als eines der ältesten Volksfeste im gesamten Alpenraum. Im Jahr 2014 wurde es von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

Das Gauder Fest geht jährlich am ersten Wochenende im Mai über die Bühne. Der Name “Gauder” leitet sich von “Gauderlehen” ab, also jenen Grundstücken, auf denen das Fest ursprünglich stattfand. Veranstaltet wird es unter anderem von der Gemeinde, dem Tourismusverband Zell am Ziller und der Privatbrauerei Zillertal Bier.