Rita Oras neues Album “von Liebe geprägt”

Rita Ora hat sich im Musikgeschäft schon vor rund 15 Jahren einen Namen gemacht, zunächst als Gastsängerin von Jay-Z oder Craig David. Nach ihrem Debütalbum “Ora” (2012) und dem Nachfolger “Phoenix” (2018) bringt die Britin an diesem Freitag ihr erst drittes Album “You & I” auf den Markt. Sie brauche in ihrem Leben genügend Inspirationen für ein Album, erklärt Ora im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die langen Pausen zwischen ihren Veröffentlichungen.

2021 kam die 32-Jährige mit dem neuseeländischen Filmemacher Taika Waititi (47, “Jojo Rabbit”) zusammen, den sie ein Jahr später heiratete. “Ich ziehe nicht nur sehr viel Inspiration aus meiner Ehe und meiner Beziehung – dieses Album ist von Liebe geprägt”, sagt Ora. “Es klingt wie ein Klischee, aber es ist wahr: Ich lasse mich stets von Liebe inspirieren.”

In der aktuellen Single “Don’t Think Twice” singt Ora über die aufregende Anfangszeit ihrer Beziehung und in “Waiting For You” über die lange Zeit des Wartens auf den Richtigen. Höhepunkt ihrer Liebeserklärung ist dann der ruhige Titelsong “You & I”, der sich wunderbar als Hochzeitslied eignet. Das hat auch einen Grund: “‘You & I’ habe ich am Tag nach meiner Hochzeit geschrieben, ich hatte noch einen ziemlichen Kater und war emotional noch total überwältigt. Ich dachte: Mal schauen, was passiert!”

Die Britin ist bekannt für temporeiche und tanzbare Pophymnen, wie ihre Hits “Your Song”, “Anywhere”, “Let You Love Me” oder das “Fifty Shades Of Grey”-Titellied “For You”. Ora bleibt ihrem Stil auch auf ihrem dritten Album treu. “Ich mache einfach Popmusik. Es gibt keine großen Synthesizer-Effekte auf dem Album. Es ist ein gutes, solides Popalbum mit viel Inspiration und Songwriting.”

Die Ballade “Look At Me Now”, die auch aus einem Musical stammen könnte, dreht sich um das aktuell oft besungene Thema Selbstliebe. “Ich habe meinen Frieden mit dem Spiegel gemacht, es hat die ganze Hölle gebraucht, um mich selbst zu lieben”, singt die 32-Jährige nachdenklich. Sie habe als junge Frau im Musikgeschäft viele Hürden überwinden müssen. Doch sie sei sich immer treu geblieben. Dieses Selbstbewusstsein spiegelt sich auch im direkt folgenden Up-Tempo-Song “Girl In The Mirror” wieder.

Persönlich wird die im heutigen Kosovo geborene Musikerin auch in “Notting Hill”. Ihre Eltern wanderten in den Londoner Stadtteil aus, als Ora ein Jahr alt war. In der Klavier-Ballade singt sie über das Aufwachsen mit ihren beiden Geschwistern: “Ich vermisse diese Nächte, nur wir, in Notting Hill.”

Insgesamt sind die zwölf Songs auf “You & I” modern produziert, machen gute Laune und zeigen gleichzeitig eine private Seite der Sängerin, die sie vorher kaum zugelassen hat. Ora scheint sich mittlerweile nicht nur privat, sondern auch musikalisch gefunden zu haben.