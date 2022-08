Sagentag in Ridnaun und Prettau

Ridnaun/Prettua – Sagen über tückische Antrische, weise und gutmütige Salige und wild gewordene Stiere aus der unterirdischen Welt und eine Bastelecke – am 28. August findet an den Standorten Ridnaun und Prettau des Landesmuseum Bergbau ein Sagentag statt.

Eintauchen in diese Legenden und in die mystische Welt der Südtiroler Bergwerke und die umliegenden Talschaften können Kinder und Erwachsene am kommenden Sonntag, 28. August an den Standorten Ridnaun und Prettau des Landesmuseum Bergbau bei der Veranstaltung „Sagenhafte Bergbauwelt“. In einer Bastelecke geben die Kinder den Sagen dann auch ein neues Gesicht.

Die Sagenerzählungen in deutscher Sprache beginnen um 10.00, 12.00, 15.00 und 17.00 Uhr, die in italienischer Sprache um 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.