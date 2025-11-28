Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Schauspielerin und Dschungelkönigin Ingrid van Bergen tot
Van Bergen drehte mit Weltstars und erschoss ihren Liebhaber

Schauspielerin und Dschungelkönigin Ingrid van Bergen tot

Freitag, 28. November 2025 | 11:41 Uhr
Van Bergen drehte mit Weltstars und erschoss ihren Liebhaber
Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Viele kennen die Deutsche aus dem RTL-“Dschungelcamp”, das sie 2009 im Alter von 77 Jahren gewann. Die ältere Generation erlebte ihre großen Jahre als Schauspielerin. Van Bergen spielte in zahlreichen Filmen mit, sie stand neben Stars wie Kirk Douglas, O.W. Fischer und Heinz Rühmann vor der Kamera.

In den 1950er- und 1960er-Jahren gehörte die Schauspielerin mit der markanten rauchigen Stimme zu den bekanntesten deutschen Filmstars. In der Nachkriegssatire “Rosen für den Staatsanwalt” gelang ihr 1959 in der Rolle der Pensionsbesitzerin Lissy Flemming ihr wohl größter Erfolg.

Van Bergen machte Kabarett bei den Berliner “Stachelschweinen”, drehte für Kino und Fernsehen. Sie stand auch unter anderem für Edgar-Wallace-Verfilmungen wie “Der Rächer” (1960) und “Das Geheimnis der gelben Narzissen” (1961) vor der Kamera. Bei “Stadt ohne Mitleid” drehte sie mit Kirk Douglas (1960).

Haft und Reality-Star

Der Name Ingrid van Bergen ist aber bis heute mit Schlagzeilen aus dem Jahr 1977 verbunden. Die Schauspielerin erschoss damals ihren verheirateten Liebhaber und wurde wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber bereits 1981 frei. In ihrer Zeit hinter Gittern habe sie auch wertvolle Erfahrungen gemacht, sagt sie im Rückblick. “Ich bin damit ganz positiv umgegangen, man lernt ganz viel über Toleranz und Verständnis.” Nach ihrer Entlassung spielte sie vorwiegend in Fernsehserien einzelne Episodenrollen.

Im Rückblick gibt es einiges, was sie bereut, sagte sie zu ihrem 90. Geburtstag. Wichtig sei, was man daraus mache, betonte die blonde Lady mit der rauchigen Stimme. Und dennoch denken jüngere TV-Zuschauer bei ihrem Namen primär an den Sieg in der RTL-Realityshow “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” des Jahres 2009.

© 2025 First Avenue GmbH
 