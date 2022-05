Sommeraktion des EuregioFamilyPass Südtirol startet Ende Mai

In 13 Schwimmbädern Badespaß zum reduzierten Preis ­

Bozen – Ferienzeit ist Familienzeit: Darum hat die Familienagentur des Landes auch in diesem Jahr wiederum die beliebte Sommeraktion “Badespaß mit dem EuregioFamilyPass: Zum halben Preis ins Schwimmbad” organisiert. 13 Schwimmbäder in ganz Südtirol beteiligen sich an der Aktion, durch die bei Vorweisen des EuregioFamilyPass Südtirol ein Preisnachlass zur Geltung kommt.

Großteils gewähren die teilnehmenden Schwimmbäder einen 50-Prozent-Rabatt auf die Eintritts- oder die Familienkarte, mancherorts gibt es an bestimmten Tagen eine Freikarte. “Bereits zum vierten Mal kommen Südtirols Familien durch den EuregioFamilyPass Südtirol in den Genuss eines vergünstigten Sommererlebnisses: Denn auch im Schwimmbad kann die Familienzeit genutzt werden und tolle gemeinsame Sommermomente genossen werden”, freut sich Familienlandesrätin Waltraud Deeg.

Die Sommeraktion startet Ende Mai bzw. Anfang Juni und streckt sich über den ganzen Sommer hin bis Mitte September. Sie ist auch für Inhaber des EuregioFamilyPass aus Tirol und aus dem Trentino gültig. Eine Übersicht aller teilnehmenden Schwimmbäder ist auf der Webseite des EuregioFamilyPass Südtirol einsehbar. Der EuregioFamilyPass Südtirol ist die Vorteilskarte für Südtiroler Familien mit minderjährigen Kindern. Alle Familien, die in Südtirol wohnhaft sind, können die Karte kostenlos online beantragen. Sie ist dabei Vorteilskarte und Fahrschein in einem: Einer der über 300 Vorteilsgeber des EuregioFamilyPass Südtirol ist nämlich die öffentliche Mobilität in Südtirol. Details dazu und zu weiteren Informationen rund um den EuregioFamilyPass Südtirol gibt es online unter www.provinz.bz.it/familypass.