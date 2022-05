Sonderpreis der Bundesapothekerkammer für hochbegabte Nachwuchsmusiker

Konzert und Preisüberreichung am 23. Mai 2022 in Meran

Meran – Zwei hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker dürfen Ende Mai den Sonderpreis der Bundesapothekerkammer für den musikalischen Nachwuchs entgegennehmen. Sie gehören als Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ zu den Spitzennachwuchsmusikern Deutschlands.

Der Sonderpreis ist nicht nur mit einem Geldbetrag verbunden. Darüber hinaus werden die Musiker nach Meran eingeladen, wo sie ihr Können in einem Konzert im Kurhaus zum Besten geben und ihre Preise in Empfang nehmen werden. In diesem Jahr freuen sich der Saxophonist Benjamin Lukas Bächler und der Percussionist Rafael Diesch über die Auszeichnung. Die Bundesapothekerkammer hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge musikalische Talente zu fördern, die beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert” erfolgreich waren.

In einer Zeit, in der die musikalische Nachwuchsförderung keine Selbstverständlichkeit mehr ist, ist ein solches privates Engagement bei den jungen Musikern hoch willkommen. Sie erhalten dadurch zusätzliche Konzertpraxis vor einem großen Publikum. Die Bundesapothekerkammer macht sich nun schon seit vielen Jahren um junge Musikerinnen und Musiker verdient und engagiert sich auf diese Weise für die kulturelle Förderung des Nachwuchses.

Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm erwartet das Publikum im italienischen Kurort: Es werden Kompositionen u.a.von Johann Sebastian Bach, Jules Demersseman und Darius Milhaus zu hören sein. Am Klavier begleitet wird Benjamin Lukas Bächler von der Pianistin Olivia Bergmann.

Karten zum Preis von 30,50 Euro sind an der Konzertkasse erhältlich.

Die Preisträger

Den Sonderpreis der Bundesapothekerkammer erhalten in diesem Jahr der Saxophonist Benjamin Lukas Bächler und der Percussionist Rafael Diesch. Beide sind Erste Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Benjamin Lukas Bächler wurde 2005 in Frankfurt geboren. Er erhielt im Alter von fünf Jahren an der Musikschule Aschaffenburg erstmals Blockflötenunterricht und begann zwei Jahre später parallel dazu mit dem Saxophon. Seit 2018 studiert er bei Prof. Lutz Koppetsch an der Hochschule für Musik in Würzburg. Er ist zurzeit Schüler des musischen Zweigs am Karl-Theodor-von-Dalberg

Gymnasium in Aschaffenburg. Er ist dreimaliger erster Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ und erhielt zudem mehrere Sonderpreise. 2021 erspielt er den ersten Preis am Internationalen Sax-Fest-Wettbewerb des AlpenClassica-Festivals in Brixen (IT). Benjamin spielt regelmäßig in verschiedenen Orchestern und Kammermusikformationen, u.a. dem Saxophon-Ensemble der Hochschule für Musik Würzburg. Die Klavierbegleitung übernimmt Olivia Bergmann, mit der Benjamin Bächler seit 2016 ein festes Ensemble bildet.

Rafael Diesch wurde am 28.02.2003 in Tuttlingen geboren und begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspielen. Ab dem Jahr 2014 bekam er Schlagzeugunterricht an der Musikschule. Dadurch entwickelte Schlagzeug sich zu seinem musikalischen Schwerpunkt. Er ist seit dem Sommersemester 2020 an der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bei

Prof. Franz Lang in der Jugendklasse. Seit dem Wintersemester 2021 studiert er dort im Studiengang Bachelor Schlagzeug. Rafael Diesch ist Mitglied im heimischen Musikverein Wurmlingen, dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg, dem Landesjugendpercussionensemble und dem Bundesjugendorchester Deutschland. Als Solist gewann er beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ 2019 in Halle einen ersten Preis mit Höchstpunktzahl.

Das Konzertprogramm

Preisträgerkonzert am 23. Mai 2022 in Meran, 20.45 Uhr, Kurhaus

Erwin Dressel:

Sonate op. 26 für Altsaxophon und Klavier

1. Moderato e cantabile

2. Intermezzo

4. Allegro molto spirituoso

Benjamin Lukas Bächler, Saxophon, Olivia Bergmann, Klavier

Gordon Stout:

Two Mexican Dances

Dennis Kuhn:

Rudis Mental Faux Pas

Rafael Diesch, Marimbaphon

Jules Demersseman:

Fantaisie sur un thème original für Altsaxophon und Klavier

Allegro

Benjamin Lukas Bächler, Saxophon, Olivia Bergmann, Klavier

********************* Pause *********************

Johann Sebastian Bach:

Cello Suite Nr. 1 in G-Dur:

Sarabande, Menuette, Gigue

Eugene Novotney:

A Minute of News

Rafael Diesch, Marimbaphon

Takashi Yoshimatsu:

Fuzzy Bird Sonata für Altsaxophon und Klavier

1. Run, bird

Benjamin Lukas Bächler, Saxophon, Olivia Bergmann, Klavier

Tomasz Golinski:

Luminosity

Eric Sammut:

Libertango

Rafael Diesch, Marimbaphon

Darius Milhaud:

Scaramouche für Altsaxophon und Klavier

1. Vif, 2. Modéré, 3. Brazileira

Benjamin Lukas Bächler, Saxophon, Olivia Bergmann, Klavier

Konzertplakat Preisträgerkonzert 23-05-2022