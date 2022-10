Strahlende Gesichter bei der Diplomverleihung am Waltherplatz Bozen

Bozen – Am heutigen Samstag haben 362 Studierende der Freien Universität Bozen ihr Abschlussdiplom entgegengenommen. Der Ort ein stimmungsvoller: am Waltherplatz in Bozen, mitten im Treiben der Stadt, und umringt von Freund*innen und Familie.

„Unsere Universität feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, und es ist schön, sie seit einigen Jahren bei unseren Abschlussfeiern im Herzen von Bozen und Brixen angekommen zu erleben“, so Rektor Prof. Paolo Lugli heute vor den vielen Absolventinnen und Absolventen, die den Weg nach Bozen gefunden haben.

704 Studierende haben im vergangenen Jahr ihr Studium beendet und sind nun in aller Welt beruflich tätig; 362 von ihnen kamen zurück nach Bozen, um ihr Abschlussdiplom persönlich von Rektor Prof. Paolo Lugli, den Dekanen und Studiengangsleiter*innen entgegenzunehmen. Sie haben ihren Abschluss an den vier Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik, Informatik, sowie Design und Künste gemacht, die meisten am Campus Bozen, einige von ihnen (Tourismusstudien) am Campus Bruneck.

Da die Studierenden in diesem feierlichen Moment von Familienangehörigen und Freund*innen begleitet werden und der Andrang entsprechend groß ist, wurde die Feierlichkeit in zwei Turnusse eingeteilt. Um 13.45 Uhr starteten heute die Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftswissenschaften vom Universitätsplatz aus in Richtung Waltherplatz, begleitet von den jazzigen Klängen der Gruppe Revensch. Um 15.45 Uhr folgte die Feier für die Absolvent*innen der Fakultäten Informatik, Design und Künste sowie Naturwissenschaften und Technik.

Als Ehrengäste waren Landeshauptmann Arno Kompatscher und Bürgermeister Renzo Caramaschi geladen, steht die Diplomverleihung doch unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen.