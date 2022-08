Studium Generale: Persönliche Lernpakete schnüren

Bozen – Was versteht man unter Smart Agriculture? Welche neuen Gleichungen haben die Welt verändert? Beispiele aus dem aktuellen Angebot des Studium Generale, bei dem aus den Themenblöcken Kreativität und Kultur, Sozial- und Rechtswissenschaften, Elternschaft und Familie, Technologie und Unternehmertum gemäß den eigenen Interessen Lernpakete geschnürt werden können. Einschreiben kann man sich ab sofort bis 16. September für das beginnende Wintersemester.

Das Studium Generale der Freien Universität Bozen versteht sich als interdisziplinärer Studienweg, der allen offensteht, die ihre Kenntnisse in unterschiedlichen Wissensgebieten erweitern möchten. Die angebotenen Lehrveranstaltungen reichen von Kreativität, Kultur, Sozialwissenschaften und Recht über Technologie und Business, von Themen wie Elternschaft bis hin zu Sprachen, Kommunikation und Nachhaltigkeit.

„Uns war es im Erstellen des Lehrplans wichtig, einen Querschnitt der Forschungsbereiche an unserer Universität anzubieten“, erläutert die akademische Verantwortliche für das Studium Generale, Prof. Stefania Baroncelli. „Wir bieten dieses Studienmodell seit über zehn Jahren an. Großen Zuspruch erhält auch das Format der Senior Students, das sich gezielt an Menschen wendet, die sich in ihrer Pension Wissensgebiete erschließen wollen, die ihnen zuvor aus Zeitmangel nicht zugänglich waren.“

Im Wintersemester finden die Vorlesungen wiederum zumeist in Präsenz an der Freien Universität Bozen statt. Die Einschreibung erfolgt online über die Webseite https://www.unibz.it/en/faculties/further-courses/studium-generale/ . Die Regelstudienzeit beträgt ein bis drei Jahre, die Unterrichtssprachen sind Deutsch, Italienisch und Englisch. Die Studiengebühren belaufen sich auf 450 Euro.

Wer über eine Matura verfügt, kann für jede abgelegte Prüfung Kreditpunkte erwerben und sich diese für ein späteres Studium anerkennen lassen. Auch Studierende der unibz, die ihre Allgemeinbildung erweitern möchten, könnten ihren Studienplan durch Lehrveranstaltungen des Studium Generale kostenlos ergänzen.