Südtiroler Archäologiemuseum: Direktion ausgeschrieben

Bozen – Nachdem Angelika Fleckinger, die langjährige Direktorin des Archäologiemuseums, die Leitung des Betriebs Landesmuseen übernommen hat, soll die Stelle an der Spitze des Südtiroler Archäologiemuseums über ein Auswahlverfahren besetzt werden.

Das Auswahlverfahren zur Ermittlung der neuen Direktorin oder des neuen Direktors des Archäologiemuseums ist heute (22. Juni) im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 25 veröffentlicht worden. Ansuchen um Teilnahme am Auswahlverfahren können bis 0.00 Uhr des 22. Juli 2022 ausschließlich in digitaler Form über E-Mail (organisation@provinz.bz.it) oder über zertifizierte Mail PEC (organisation.organizzazione@pec.prov.bz.it) an das Organisationsamt des Landes gesandt werden.

Informationen gibt es im Amtsblatt der Region oder auf den Webseiten des Landes zum Personal unter Wettbewerbe für Führungskräfte.