Südtiroler Delegation in Kärnten

Brixen – Die Mehrsprachigkeit ist ein Thema, das alle Bereiche des Glaubenslebens berührt: sowohl in der Diözese Bozen-Brixen als auch in der Diözese Gurk-Klagenfurt.

Seit Jahren stehen die beiden Ortskirchen deshalb im Austausch über die Zusammenarbeit der Sprachgruppen in den Pfarreien und in der Diözese. Eine von Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz angeführte Delegation war vor Kurzem in Kärnten und ist u.a. mit Bischof Josef Marketz sowie der slowenischen Abteilung des Seelsorgeamtes zusammengetroffen und hat mehrere zweisprachige Pfarreien besucht. „Wir haben vor Ort das wie selbstverständlich gelebte Miteinander in den Pfarrgemeinderäten erlebt. Hier gibt es in Südtirol noch viel Potenzial“, sagt Seelsorgeamtsleiter Demetz.