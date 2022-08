Synode 2023: Jugend möchte mitgestalten

Bozen – Vom 19. bis 21. August 2022 fand in Vierzehnheiligen in Deutschland das fünfte Vernetzungstreffen von Vertreterinnen und Vertretern der kirchlichen Jugendverbandsarbeit aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol (D-A-CH-S) statt. Der Fokus des Treffens lag auf Austausch und voneinander lernen. Gemeinsam wurde auch entschieden, in Rom bei der Bischofssynode 2023 präsent zu sein.

Das DACHS-Treffen startete mit kurzen Berichten aus den jeweiligen Ländern. Beim fünften Vernetzungstreffen waren Vertreterinnen und Vertreter vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), Südtirols Katholischer Jugend (SKJ), der Katholischen Jungschar Südtirols sowie Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Jugendarbeit aus der Schweiz mit dabei.

Die kurzen Einblicke schafften Anknüpfungspunkte für weiteren Austausch zwischen den Beteiligten auch außerhalb des offiziellen Programms. So flossen Anregungen und Ideen zwischen den Ländern, was ein wichtiges Merkmal des DACHS-Netzwerkes ist. Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend, nutzte die Gelegenheit, die Aktion „Hosch a Meinung?“ vorzustellen. Dafür wurden die 25 Plakate der Aktion präsentiert und die Broschüre mit den Ergebnissen verteilt. „Die Teilnehmenden aus den anderen Ländern waren von unserer Aktion begeistert und haben sich viele Inputs mitgenommen“, erzählt Simon Klotzner.

Synode – wie geht es weiter?

Clemens Blattert SJ, Direktor des Zentrums für Berufungspastoral der Deutschen Bischofskonferenz, gestaltete einen halben Tag. Er zeigte auf, was die Weltsynode bedeutet und vermittelte den Wert des Zuhörens. „Gerade Papst Franziskus legt darauf sehr viel Wert. Eine zuhörende Kirche empfängt, was der andere sagt und gibt dem Gesagtem Raum zum Reflektieren. Damit geschieht Veränderung“, betonte Pater Blattert.

Nach dem Besuch des Gemeindegottesdienstes in der Basilika Vierzehnheiligen beschlossen die Teilnehmenden des Vernetzungstreffens, während der Bischofssynode 2023 in Rom präsent zu sein, um für eine synodale Kirche einzustehen.

Über die inhaltlichen Themen hinaus, wurde durch das Treffen die verstärkte länderübergreifende Zusammenarbeit der katholischen Kinder- und Ju­gendverbandsarbeit weiterverfolgt. „Solche Austausche sind sehr wertvoll und wir werden auch in Zukunft gerne daran teilnehmen“, erklärt Simon Klotzner. Das nächste Treffen findet im Sommer 2023 in Österreich statt.