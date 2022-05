Tabuthema “Gewalt an Männern”

Bozen – väter aktiv als Männer- bzw. Väterorganisation weist auf ein Randphänomen hin, das nicht untergehen solle: Gemeint ist Gewalt an Männern in den eigenen vier Wänden.

“Unabhängig von ihrem Geschlecht haben alle Anspruch auf Verständnis, Hilfe und Unterstützung. Je nach Schweregrad und Form der Gewalt sind in Südtirol 2,5 – 27,2 Prozent der Männer betroffen. 7,2 Prozent der Männer und 8,2 Prozent der Frauen teilen mit, mit ihrem derzeitigen Partner irgendeine Form körperlicher Gewalt erfahren zu haben“ (ASTAT Wertestudie 2007 bzw. Familienstudie 2017), zitiert väter aktiv. Die Familienidylle scheint oft zu trügen.

“Die Präambel der Istanbul Konvention konstatiert daher auch, ‘dass häusliche Gewalt Frauen unverhältnismäßig stark betrifft und dass auch Männer Opfer häuslicher Gewalt sein können’ und der Art. 1 fordert ‘umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ Im erläuternden Bericht (I.1) wird häusliche Gewalt gegen Männer*, Kinder und Ältere als kaum beachtetes Phänomen anerkannt, ‘das zu viele Familien betrifft, um ignoriert werden zu können’. Die Vertragsparteien werden in Artikel 2 explizit ermutigt, das Übereinkommen auf alle Opfer häuslicher Gewalt anzuwenden. Ergänzend werden die Vertragsparteien im Handbuch für Parlamentarier dazu aufgerufen, den „Geltungsbereich auf all jene Personen auszuweiten, die von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind. Dies gilt auch für männliche, minderjährige und betagte Opfer.’ In Artikel 4 Punkt 1 wird ‘jeder Person, insbesondere […] Frauen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich [ein Recht] frei von Gewalt zu leben [zugestanden].’

Daher verweist das Monitoring der Rechtsetzung der Europäischen Union auch aktuell auf eine „Stärkung des Zugangs der Opfer zur Justiz und ihres Rechts auf angemessenen Schutz. Auch wenn der Schwerpunkt des Vorschlags in erster Linie auf Formen von Gewalt liegt, von denen Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind, schließt er nicht aus, dass Männer oder Personen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität Opferrechte in Anspruch nehmen können, wenn sie Opfer solcher Gewalt werden, einschließlich häuslicher Gewalt. Es wird auch vorgesehen, dass nationale Stellen wie Gleichstellungsstellen für die Unterstützung und Beratung von Opfern von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die beide schwerwiegende Formen der Diskriminierung von Frauen

zuständig sind. In den deutschsprachigen Nachbarregionen gibt es daher in den letzten Jahren auch schon dementsprechende Aktivitäten wie statistische Erfassung der Opfer nach Geschlecht bei sozialwissenschaftlichen Umfragen sowie der Kriminalstatistik, Informationen für männliche* Opfer auf allen öffentlichen bzw. von der öffentlichen Hand finanzierten Druckerzeugnissen bzw. Webseiten, Beratungsangebote und Schutzwohnungen”, so väter aktiv.