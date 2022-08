Testspiele: Pustertal bezwing DEL-Team

Bruneck – An einem intensiven Preseason-Freitag – sieben Spiele mit Beteiligung aus der win2day ICE Hockey League – setzten die Steinbach Black Wings Linz mit einem Overtimesieg gegen den amtierenden DEL-Champion und deutschen Rekordmeister Eisbären Berlin den Höhepunkt. Die Pioneers Vorarlberg starten ihre Vorbereitungskampagne mit ihrem ersten Sieg als ICE-Team. Im einzigen ICE-internen Duell feierte Hydro Fehérvár AV19 einen knappen Sieg über den EC-KAC. Außerdem verbuchten die Moser Medical Graz99ers sowie der HC Pustertal Erfolge.

Acht Teams der win2day ICE Hockey League waren am Freitag im Einsatz – und das mit großteils erfolgreichen Ergebnissen. Für das Highlight des Tages sorgten die Steinbach Black Wings Linz, die sich im Heimspiel vor 2200 Fans gegen den DEL-Champion und deutschen Rekordmeister im Shootout durchsetzen konnten. Bereits in der dritten Minute gingen die Linzer durch den norwegischen Neuzugang Michael Haga der Führungstreffer. Dann erhöhten die Eisbären allerdings den Druck und erspielten sich im zweiten Drittel eine 3:1 Führung. Die Oberösterreicher kämpften sich durch Tore von Emilio Romig und Brian Lebler aber noch in die Overtime. Letzterer sorgte dort schließlich für den Gamewinner. Für die Black Wings war dies bereits der zweite Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel.

Pioneers verbuchen ersten Erfolg als ICE-Team

Die Pioneers Vorarlberg starteten erfolgreich in die Preseason. Gleich in ihrem ersten Vorbereitungsspiel als Teilnehmer der win2day ICE Hockey League bezwangen die Vorarlberger den EHC Freiburg aus der zweiten deutschen Liga. Nach einem torlosen Startdrittel gelang Marcel Zitz im Mitteldrittel der Premierentreffer für die Pioneers. Im finalen Abschnitt stellte sich der schwedische Neuzugang Hampus Eriksson mit einem Tor vor. Den Schlusspunkt setzte der 19-jährige Yannik Lebeda, der den Endstand von 3:0 herstellte.

Internes ICE-Duell geht an Fehérvár

Hydro Fehérvár AV19 und der EC-KAC bestritten im internen Duell jeweils ihr ersten Spiel der Vorbereitungskampagne. Der Vizemeister der vergangenen Saison startete mit viel Druck in die Begegnung und stellte durch Neuzugang Brett Findlay und Eigenbauspieler Kristóf Retfalvi bis zur elften Minute auf 2:0. Noch im ersten Abschnitt erzielte Matt Fraser den Anschlusstreffer. Nach einem torlosen Mitteldrittel stellte mit Nátán Vertes der nächste ungarische Eigenbauspieler den zwei-Tore-Vorsprung wieder her – abermals konnte Fraser verkürzen. Anze Kuralt sorgte in der 57. Minute mit dem 4:2 für die vermeintliche Entscheidung. Paul Postma gelang zwar noch der erneute Anschluss, für die Verlängerung reichte es allerdings nicht mehr.

Graz99ers verbuchen ersten Preseason-Sieg

Die Moser Medical Graz99ers feiern im zweiten Testspiel gegen den EC Bad Nauheim einen 3:2 Sieg nach Penaltyschießen. Die Grazer drehen dabei einen 0:2 Rückstand. Die 99ers diktierten in den ersten 20 Minuten zwar klar das Spielgeschehen, allerdings ging man mit den vielen Torchancen zu leichtfertig um. Die Steirer mussten im ersten Drittel einen unglücklichen 0:1 Rückstand hinnehmen. Im Mittelabschnitt sahen die Fans ein ähnliches Bild. Die 99ers fanden teilweise hochkarätige Chancen vor, statt des Ausgleichs ging allerdings Bad Nauheim mit 2:0 in Führung. Im Powerplay gelang den Grazern aber wenig später zumindest der Anschlusstreffer durch den norwegischen Neuzugang Viktor Granholm. Die 99ers gaben auch im finalen Abschnitt den Ton an und Ken Ograjensek erzielte schließlich in Überzahl den Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung sorgten Granholm und Ograjensek im Penaltyschießen für die Entscheidung.

Pustertal bezwing DEL-Team

Im dritten Testspiel innerhalb von acht Tagen trafen die Wölfe in der Intercable Arena auf ein Team aus der DEL, die Bietigheim Steelers. In einem schnellen Spiel sorgte Neuzugang Olivier Archambault für die Führung. Im zweiten Abschnitt sorgte Defender Daniel Glira mit einem verdeckten Schuss für das 2:0. Doch dann sind die Gäste in Überzahl erfolgreich und verkürzen auf 1:2. Im Schlussdrittel drängen die Steelers zunächst auf den Ausgleich – erfolglos. In den letzten Minuten nahmen die Steelers den Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis, und Smith musste gleich drei Mal mit Glanztaten das Resultat retten. Archambault stellte schließlich mit einem Emptynetter den Endstand von 3:1 her.

Niederlagen für den VSV und Innsbruck

Der EC IDM Wärmepumpen VSV musste beim „Weltklasse“-Eishockeyturnier in schweizerischen Wil gegen den NLA-Klub und CHL-Teilnehmer Rapperswill Lakers eine deutlich 2:7 Niederlage hinnehmen. Für die beiden Tore der Villacher sorgten Chris Collins (1:5) und Robert Sabolic (2:6). Am morgigen Samstag sind die Adler gegen den EHC Olten auf Wiedergutmachung aus.

Der TC TIWAG Innsbruck musste in seinem ersten Vorbereitungsspiel gegen die Iserlohn Roosters eine knappe Niederlage nach Penaltyschießen hinnehmen. Ein schnelles erstes Drittel, mit Chancen auf beiden Seiten, endete aufgrund der starken Torhüterleistungen torlos. Im zweiten Drittel hatten die Haie mehr Anteile vom Spiel und konnten auch das erste Mal anschreiben. Doch Iserlohn kam stark zurück uns eroberte bis zum Drittelende die Führung. Trotz zahlreicher Chancen im finalen Abschnitt konnte der Ausgleich zunächst nicht erzielt werden. Erst zehn Sekunden vor Schluss und mit sechs Mann am Eis brachte Corey Mackin sein Team in die Overtime. Nach einer torlosen Verlängerung ging die Partie ins Shootout, welches die Roosters für sich entschieden.