Theaterstück “Die Wahrheiten”

Bozen – „Die Wahrheiten“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz ist ein Stück über Machtstrukturen und -missbrauch zwischen den Geschlechtern und zwar genau dort, wo sie am häufigsten zu finden sind: in der Paarbeziehung. Jana und Erik beenden ihre 17-jährige Freundschaft zu Sonja und Bruno per SMS und mit sofortiger Wirkung. Es möge bitte keine Nachfragen geben, man wolle die Entscheidung nicht weiter diskutieren.

Nach den ersten Momenten der Fassungslosigkeit, Ungläubigkeit und Wut, beginnen Sonja und Bruno nach den möglichen Gründen zu suchen. Bruno hat Janas Psychologiestudium finanziert und das Paar in Erbschaftsangelegenheiten beraten. Nun fühlt er sich gedemütigt und abserviert. Und Sonja fürchtet, sie habe ihre Freundin Jana verstört, als sie ihr in einem schwachen Moment ein intimes Geheimnis über ihr Leben mit Bruno beichtete. Dass für Jana vor allem Bruno und ein vier Jahre zurückliegender Übergriff bei einem durch ihn vermittelten Coaching-Seminar für Führungskräfte der Auslöser ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Denn die Geschichte, die alle kennen, ist nur die halbe Wahrheit. Und einmal in Gang gesetzt, kommen bei der Suche immer weitere Wahrheiten ans Licht. Das Publikum erfährt nach und nach, jeweils aus Sicht des Erzählenden, von immer mehr Ereignissen und Zusammenhängen, die schlussendlich zum Bruch geführt haben. Immer weiter kristallisieren sich Wahrheiten heraus, die bisher aus Angst vor den Konsequenzen oder aus Rücksichtnahme verschwiegen wurden, und offenbaren dabei schonungslos, wie zerbrechlich das Gefüge in Freundschaften und Beziehungen ist.

Die Gastspiele des Schauspiels Stuttgart finden am Mittwoch, 6. April im Waltherhaus in Bozen und am Donnerstag, 7. April im Stadttheater Meran statt. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr. Kostenlose Einführung um

19.30 Uhr.

Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800.

