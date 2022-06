Traditional and Modern Irish Folk Songs and Tunes

Bozen – Am 30. Juni setzt die preisgekrönte irische Ethnoband Connla die Soireen auf Schloss Tirol fort.

Am 30. Juni setzt das irische Ensemble Connla aus Belfast die diesjährige Ausgabe der Soireen auf Schloss Tirol fort. Dabei entführt diese junge und mehrfach preisgekrönte Ethnoband das Publikum im großen Rittersaal mit irischen Melodien, neuen Arrangements und eigenen Kompositionen in die faszinierende musikalische Landschaft Irlands.

Connla (Ciara McCafferty: Gesang; Ciaran Carlin: Flöten; Paul Starrett: Gitarre; Emer Mallon: Harfe; Conor Mallon: irischer Dudelsack) ist ein junges Ensemble aus Irland, das sich voller Energie der traditionellen irischen Musik widmet und dabei vielfältige musikalische Einflüsse aus aller Welt mit einbezieht. Die Bearbeitungen traditioneller irischer Volksweisen haben dem Quintett zu großer Wertschätzung verholfen. Gegründet wurde das Ensemble an der nordirischen Universität von Ulster. „Ein vollkommen neues Ensemble, das sich sofort in die Reihe der besten Gruppen der irischen Folk-Szene eingefügt hat. Seine unbändige Energie verbindet sich mit einem ureigenen Sinn für Stil und Tiefe“, stellte die Jury der „Live-Ireland-Awards“ fest, die dieses Quintett als Best New Group 2016 ausgezeichnet hat. „Es gibt etwas vollkommen Neues am Horizont und dieser schöpferische Sturm heißt Connla“, schrieb das „Irish Music Magazine“ über diese Band.

Die Soiree beginnt um 21.00 Uhr. Der Kartenverkauf erfolgt im Tourismusverein Dorf Tirol oder Online unter https://ticket.dorf-tirol.it/de/.