Überdimensionale Schmetterlinge in Lana

Lana – Der französische Künstler MANTRA hat in Lana eines seiner berühmten Schmetterlings-Werke realisiert.

Der Point of Presence (kurz POP) in der Boznerstraße ist nun Teil des Open-Air-Art-Konzeptes der Gemeinde. Nach der Freiluftgalerie ‚Am Gries‘, in der regelmäßig freizugängliche Ausstellungen stattfinden und verschiedensten Skulpturen im ganzen Dorf, wollte man mit dieser Wandmalerei in Form eines Freihandgraffiti eine weitere Form von Kunst im öffentlichen Raum anbieten können.

Der Künstler Youri Cansell, mit bürgerlichem Namen, ist international für seine überdimensionalen, naturalistischen Darstellungen von Schmetterlingen bekannt. Die detaillierten Freihandgraffiti, sind stark von seiner Kindheit in freier Natur und der Liebe zur Entomologie beeinflusst. Durch die Thematik seiner Kunstwerke, der Darstellung von Schmetterlingen in ihrem natürlichen Habitat, schafft es der Künstler außerdem, Bewusstsein für ein sehr aktuelles Thema zu schaffen: Der Fragilität natürlicher Ökosysteme.

MANTRAs Kunstwerke eröffnen eine einzigartige Verbindung zwischen Natur und urbanem Lebensraum.

Titel Werk: Drei Schmetterlinge für Lana

Ort: POP in der Boznerstraße in Lana (Via Bolzano, 24 – Google Maps)

Künstler: Youri Mantra (mantrarea.com)

Dargestellt sind folgende, in Südtirol heimische, Schmetterlingsarten:

Melanargia Galathea (Schachbrett) Rote Liste: drohende Gefährdung

Vanessa atalanta (Admiral)

Celastrina argiolus (Faulbaum-Bläuling) Rote Liste: drohende Gefährdung