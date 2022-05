unibz endlich wieder am Campus kennenlernen

Bozen – Die warmen Temperaturen und der Rückgang der Covid-Infektionen bieten allen Studieninteressierten eine Gelegenheit, die es seit drei Jahren nicht mehr gab: Sie können das Studienangebot der Freien Universität Bozen erstmals wieder vor Ort und in persönlichen Begegnungen mit künftigen Dozent*innen kennenlernen. Der erste Summer Open Day findet am Vormittag des 28. Mai 2022 am Campus Bozen statt. Vorgestellt werden alle Bachelorstudiengänge und der Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich.

Zu lange musste das Studienangebot der unibz infolge der Pandemie in Live-Streamings vorgestellt werden. Nun gibt es endlich die Möglichkeit für alle Studieninteressierten, sich vor Ort einen persönlichen Eindruck der einzelnen Studiengänge sowie des Campus mit all seinen Infrastrukturen zu machen. Der Summer Open Day beginnt am Samstag, den 28. Mai 2022 um 9.00 Uhr mit einer Begrüßung durch Rektor Prof. Paolo Lugli und einer kurzen Vorstellung der Universität und der Zulassungsverfahren durch das Team der Studienberatung.

Im Anschluss gibt es im 45- Minuten-Takt persönliche Vorstellungen aller Bachelorstudiengänge sowie des Masters in Bildungswissenschaften für den Primarbereich durch die jeweiligen Studiengangsleiter. Zusätzlich werden am Summer Open Day Führungen durch die Labore der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, die Werkstätten der Fakultät für Design und Künste, das BITZ unibz fablab und die Smart Mini Factory angeboten. Zwischen 9.00 und 14.00 Uhr gibt es im Info Garden die Möglichkeit, sich informell mit den Student Ambassadors der unibz austauschen, also aus erster Hand Informationen von anderen jungen Leuten zu erhalten, die bereits hier studieren.

Die Teilnahme am Summer Open Day steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nur für die Führungen durch Werkstätten und Labore an den Ständen der jeweiligen Fakultäten am Tag selbst erforderlich. Alle weiteren Informationen zum Open Day am 28. Mai finden sich auf der Website der unibz unter https://www.unibz.it/de/services/orientation/summer-open-day/.