Vatikan-Diplomat Dal Toso künftig auch für Zypern zuständig

Bozen/Rom – Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso (58), Botschafter der Papstes in Jordanien, übernimmt zusätzlich die Vertretung des Heiligen Stuhls in Zypern. Das teilte das vatikanische Presseamt am Freitag mit, meldete Kathpress. Der bisherige Nuntius Adolfo Tito Yllana, hat vor kurzem das 75. Lebensjahr vollendet und damit das übliche Pensionierungsalter erreicht.

Dal Toso war vor vier Wochen zum Nuntius in Jordanien ernannt worden. Mit dem Königreich, in dem auch eine namhafte christliche Minderheit lebt, unterhält der Heilige Stuhl seit 1994 diplomatische Beziehungen. Die päpstliche Botschaft in Amman war jedoch seit mehr als drei Jahren lediglich mit einem Geschäftsträger besetzt. Der in Südtirol aufgewachsene Dal Toso war bis Dezember Präsident der weltweiten Päpstlichen Missionswerke.