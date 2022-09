Vielfältige Workshops für Gruppenleiter der Jungschar

Bozen – „3, 2, 1 – LOS!“ hieß es am Samstag, 24. September bei der Startveranstaltung der Katholischen Jungschar Südtirols. Über 30 Gruppenleiter der Ortsgruppen nahmen an den sechs Workshops in Bozen teil. Die Aus- und Weiterbildung ist der Katholischen Jungschar Südtirols ein wichtiges Anliegen.

Mit der Veranstaltung „3, 2, 1 – LOS!“ startete die Katholische Jungschar Südtirols in das neue Arbeitsjahr. Über 30 ehrenamtliche Gruppenleiter:innen besuchten am 24. September die Veranstaltung im Pastoralzentrum in Bozen. „Viele neue und auch bekannte Gesichter waren bei der Veranstaltung dabei. Mit viel Begeisterung haben die Ehrenamtlichen bei den Workshops mitgemacht. Besonders spürbar war auch die Motivation, vor Ort mit den Kindern wieder zu starten“, so Elsa Platzgummer, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols.

Sechs Workshops rund um Jungscharthemen

Die Themen der Workshops waren vielfältig, so wie die Vereinstätigkeit der Jungschar. So zum Beispiel bekamen die Jugendlichen im Workshop „Schon startklar?“ Ideen für die Planung der eigenen Gruppenstunden und Aktionen vor Ort. Gemäß dem Jahresthema „Trau dich, Du zu sein!“ drehte sich im gleichnamigen Workshop alles rund um die Themen Mut und Kreativität. Im spielpädagogischen Workshop „Game Over – auf in die nächste Runde!“ konnten die Teilnehmer:innen viele neue Spiele für ihre Arbeit mit den Kindern mitnehmen. Auch die kindgerechten Gottesdienste wurden bei der Startveranstaltung im religiösen Workshop „Fit for church?“ thematisiert. Passend zum 70-Jahr-Jubiläum, welches die Jungschar im Jahr 2023 feiert, drehte sich der Workshop „Happy Birthday Jungschar“ rund um Geburtstage. Ein weiterer Workshop, das Ortsverantwortlichen-Treffen, richtetet sich an all jene Ortsverantwortlichen, die dieses Amt das erste Mal übernehmen. Beim Workshop wurden die Aufgaben erklärt und Fragen beantwortet. „Bei der Startveranstaltung konnte ich viele interessante Themen und andere Gruppenleiter:innen kennenlernen. Ich starte motiviert ins Jungscharjahr und freue mich besonders auf unser Zeltlager im Sommer und auch auf das Jungschar-Jubiläum“, erzählt Lilly, Jungscharleiterin aus Obermais. Auch Thea aus Staben meint: Die Workshops waren sehr lehrreich. Ich konnte viele neue Ideen, Spiele und Tipps für die Planung unserer Gruppenstunden mitnehmen.“

Ausbildung ist wichtig

Platzgummer betont die Wichtigkeit der Aus- und Weiterbildung der Gruppenleiter:innen: „Uns ist es wichtig, dass die Ehrenamtlichen einen sicheren und kompetenten Umgang mit Kindern haben. Aus diesem Grund bieten wir jährlich ein vielfältiges Weiterbildungsangebot an, welches sehr beliebt ist.“