Vokalensemble Quintense zu Gast

Bozen – Zum Abschluss der KLANGfeste 2022 ist das Vokalensemble Quintense in Bozen zu Gast. Die „Senkrechtstarter aus Leipzig“ gelten seit ihrer Gründung im Jahr 2015 als „einer der vielversprechendsten Newcomer im Bereich des Pop-A-Cappella“ überhaupt, meint die Südwestpresse.

Dem Vokalensemble Quintense, als Wortschöpfung zusammengesetzt aus „Quintett” und „intense“ (engl. „intensiv“), wird nachgesagt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen: Die zwei Damen und drei Herren überzeugen gleichermaßen mit packenden Solostimmen wie auch mit kunstvollem Satzgesang, wie er auf diesem Niveau eine Seltenheit ist.

Gleich eine ganze Ladung an ersten Preisen bei diversen nationalen und internationalen Wettbewerben unterstreichen die einzigartigen Fähigkeiten dieses in Leipzig gegründeten Ensembles. Die Gruppe hat seit Anbeginn ihres musikalischen Schaffens einen klaren Fokus auf die Interpretation englischsprachiger, rein vokaler Pop-, Jazz- und Soulmusik gelegt. Ob groovende Vocal Licks, tighte Beatbox, warme Basslines, knackige Backing-Gesänge oder fesselnde Solostimmen: Quintense lässt in seiner musikalischen Vielfalt keine Fragen offen.

In besonderer Weise versteht es das Ensemble, Pop-Balladen auf eine Art und Weise zu interpretieren, welcher sich kein Zuhörer emotional zu entziehen vermag. Der glockenklare und gleichzeitig in erdiger Leichtigkeit vorgetragene Sopran der unbeschwerten Sabrina Häckel, der warme und jazzige Alt von der Ironie-Koryphäe Katrin Enkemeier und der cremig berührende Tenor von Sympathieträger Stefan Intemann schmelzen zusammen mit den vollmundigen Bässen von Charmeur Martin Lorenz und den tighten Beats und kernigen Bariton-passagen von Publikumsliebling Jonas Enseleit. Gemeinsam sind sie ein Vielfaches mehr als nur die Summe ihrer einzelnen Teile.

Quintense kommt mit dem Programm „Finesse“ nach Bozen: die Songs von Coldplay, Bruno Mars, Daniel Cesar, The Beatles u. v. a. werden durch die abwechslungsreichen Arrangements und bewegenden Beatbox-Grooves der Band noch außergewöhnlicher.

Termin: Dienstag, 12. Juli 2022, 20.30 Uhr, Schloss Runkelstein, Bozen

Infos und Karten:

www.klangfeste.org, Südtiroler Kulturinstitut, Tel. 0471 313 800, info@kulturinstitut.org. Reservierung erforderlich.

Bei Schlechtwetter werden die Konzerte von Schloss Runkelstein ins Waltherhaus Bozen verlegt; angemeldete Konzertbesucher werden am Aufführungstag darüber informiert.