Vom Vortrag bis zum Sprach-Quiz

Bozen – Mit zwei Vorträgen, einer Diskussionsrunde, einer Literaturfahrt, einem neuen Online-Sprachquiz und zwölf Seminaren bietet die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut in diesem Herbst wieder ein vielfältiges Programm für alle, die sich für die deutsche Sprache und Literatur interessieren.

Zwei Mal im Jahr erscheint die Broschüre „Sprach_info“ der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut mit Informationen zum Programm und mit Interviews zu den Themen der bevorstehenden Vorträge: In der soeben erschienenen Herbst-Ausgabe erklärt die Juristin und Journalistin Christine Olderdissen in einem Interview, wie es mit Kreativität gelingt, Texte geschlechtergerecht und gut lesbar zu formulieren, und die Informatikerin Veronika Gamper spricht darüber, was künstliche Intelligenz künftig in Sachen Sprache bieten kann. Die Interviews stimmen auf die Vorträge der beiden Referentinnen am 27. September (Christine Olderdissen) und am 17. Oktober (Veronika Gamper mit Prof. Klaus Diepold) im Bozner Waltherhaus ein.

Auf dem Programm stehen außerdem zwölf Seminare in den Reihen „Presseakademie“ und „Forum Text und Literatur“ in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol und der Cusanus Akademie: vom kreativen Online-Schreibseminar am Abend bis zum Kurs über „Journalistisches Schreiben“ oder „Effizientes Schreiben“. An Literaturinteressierte richtet sich der „Leseclub“, eine Literaturfahrt in die Dolomiten sowie die Diskussionsrunde „Vielseitig“ über neue Bücher. Spielerisches bietet die neue Ausgabe des Online-Sprachquiz „Kennst du deine Sprache?“, die unter dem Titel „So schmeckt Sprache!“ den Blick auf schmackhafte Redewendungen, die sprachliche Vielfalt in deutschsprachigen Kochtöpfen oder das Speisekartendeutsch wirft. Das Quiz ist unter www.sprachquiz.org kostenlos zugänglich.

Die Broschüre „Sprach_info“ der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut ist auf der Internetseite www.kulturinstitut.org (Menüpunkt Sprachstelle/Publikationen) digital verfügbar, liegt gedruckt im Bozner Waltherhaus auf oder kann unter sprache@kulturinstut.org, Tel. 0471-313820 angefordert werden.