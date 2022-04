Zebra auf Wohnungssuche

Bozen – zebra.Verkäufer sind auf Wohnungssuche. Einige von ihnen leben derzeit auf der Straße. Pünktlich zum zebra.Start Neues aus dem Sozialprojekt.

Wieder einmal höchste Zeit, einen Blick in die neue zebra.Ausgabe „Farm to table – Auf den Spuren unserer Lebensmittel“ zu werfen. Ab dem 10. April gibt es die Zeitung bei den runde 60 Männern und Frauen auf Südtirols Straßen zu kaufen. Registriert sind die Verkäufer bei der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt, der Herausgeberin der Straßenzeitung. Der Verkauf der Straßenzeitung ersetzt für die Menschen im Sozialprojekt aber keinesfalls eine Arbeit, er ist vielmehr eine Möglichkeit für sie, einen besseren Zugang zum Arbeits- und Wohnmarkt zu erhalten. Eine Wohnung zu finden ist nicht so leicht.