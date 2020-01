27 Filme in der Vorauswahl für Deutschen Filmpreis

Filme wie “Berlin Alexanderplatz” von Burhan Qurbani, “Auerhaus” von Neele Leana Vollmar und “7500” von Patrick Vollrath haben es in die Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis geschafft. Insgesamt wurden 27 Spielfilme ausgewählt, wie die Deutsche Filmakademie am Dienstag mitteilte.

Dabei sind auch “Deutschstunde” von Christian Schwochow, “Der Fall Collini” von Marco Kreuzpaintner, “Gut gegen Nordwind” von Vanessa Jopp und “Ich war noch niemals in New York” von Philipp Stölzl. Regisseurin Hermine Huntgeburth darf sich mit “Lindenberg! Mach dein Ding!” über den Rocksänger Udo Lindenberg Chancen auf die Goldene Lola ausrechnen. Ebenfalls eine Runde weiter: “Systemsprenger” von Nora Fingscheidt, der für Deutschland ins Oscar-Rennen ging, dort aber schon ausgeschieden ist.

Mehr als 2000 Mitglieder der Filmakademie werden die Kandidaten nun sichten. Am 11. März sollen die Nominierungen bekanntgegeben werden. Der Deutsche Filmpreis wird am 24. April in Berlin verliehen.

Ausgewählt wurden auch acht Kinderfilme, darunter “Als Hitler das rosa Kaninchen stahl” von Caroline Link, “Fritzi – eine Wendewundergeschichte” von Ralf Kukula und Matthias Bruhn sowie “Ostwind – Aris Ankunft” von Theresa von Eltz. Die 15 ausgewählten Dokumentarfilme waren bereits im Dezember veröffentlicht worden.