67. Song Contest: Vorverkauf für Liverpool hat begonnen

Fans des Eurovision Song Contests können seit Dienstagmittag (13 Uhr MEZ) versuchen, ein Ticket für eine der begehrten Shows in Liverpool im Mai zu ergattern. Die Veranstalter bieten Eintrittskarten für insgesamt neun Veranstaltungen – darunter sechs Proben und drei im Fernsehen übertragene Shows – zum Preis von 30 bis 380 Pfund an (rund 34 bis 428 Euro). Dazu gehören auch die Halbfinale. Pro Person können je nach Show vier bis sechs Tickets gekauft werden.

Austragungsort des ESC-Finales ist in diesem Jahr die Beatles-Heimatstadt Liverpool. Großbritannien springt 2023 als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen hatte. 3000 Tickets sollen für Ukrainerinnen und Ukrainer reserviert bleiben, die mit einem Visum in Großbritannien leben. Diese Karten sollen verlost werden.

Das große ESC-Finale findet am 13. Mai in der Liverpool Arena mit rund 11.000 Plätzen statt, das Erste der ARD überträgt dann live. Für Deutschland tritt die Hamburger Band Lord Of The Lost an mit dem Rocklied “Blood & Glitter”.