70 Flieger für die Queen zum Thronjubiläum

Bei der Feier zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. sollen in diesem Jahr 70 Flugzeuge und Helikopter der Streitkräfte über den Buckingham-Palast fliegen. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. Der Überflug bildet den Höhepunkt der als “Trooping the Colour” bekannten jährlichen Militärparade zum Geburtstag der inzwischen 96 Jahre alten Monarchin.

Die Parade mit etwa 1.500 Soldaten und 250 Pferden ist für den 2. Juni geplant und Teil der viertägigen Festlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum. Während die Flugzeuge über den Palast donnern, zeigt sich die Royal Family üblicherweise den Untertanen auf dem Balkon des Schlosses. In den vergangenen beiden Jahren musste die farbenfrohe Parade auf der Prachtstraße “The Mall” und dem Exerzierplatz “Horse Guards Parade” jedoch pandemiebedingt abgesagt werden.

In diesem Jahr wollen die Royals wieder vom Balkon grüßen. Die Queen beschränkte die Teilnahme aber auf die arbeitenden Familienmitglieder. Das bedeutet, der wegen Missbrauchsvorwürfen in Verruf geratene Queen-Sohn Prinz Andrew (62) wird nicht dabei sein. Auch Enkel Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) müssen verzichten, obwohl sie zu den insgesamt viertägigen Feierlichkeiten aus ihrer Wahlheimat Kalifornien anreisen wollen.

Der eigentliche Geburtstag der Queen ist bereits am 21. April. Wegen des besseren Wetters wird die Parade aber stets im Juni abgehalten.