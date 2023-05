76. Filmfestspiele Cannes starten mit Depp-Rückkehr

Comeback von Johnny Depp in Cannes

Ab Dienstag läuten die Filmfestspiele von Cannes wieder das alljährliche Schaulaufen der Hollywoodstars ein. Eröffnet wird das 76. Treiben an der Croisette diesmal mit der Kinorückkehr von Johnny Depp: Erstmals nach dem Prozessspektakel mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist der Schauspieler wieder auf der großen Leinwand zu erleben – als König Ludwig XV. im französischen Historienfilm “Jeanne du Barry” von Regisseurin Maïwenn, der als Eröffnungsfilm fungiert.

Bis dann am 27. Mai die begehrten Preise des Filmfestivals verliehen werden, geben sich die Stars die Klinke in die Hand, sind doch unter anderen Ken Loach, Nanni Moretti oder Wim Wenders mit ihren Filmen im Wettbewerb dabei, bei dem heuer immerhin sieben von 21 Beiträgen von Frauen stammen. Darunter ist auch die österreichische Filmemacherin Jessica Hausner mit dem Psychodrama “Club Zero” über eine manipulative Lehrerin. Das Werk feiert kommenden Montag (22. Mai) Weltpremiere an der Croisette.

(S E R V I C E – www.festival-cannes.com)