Abba-Star Ulvaeus bei Musical-Premiere mit neuer Frau

Abba-Star Björn Ulvaeus hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Der 77-Jährige kam am Dienstagabend in Stockholm händchenhaltend mit Christina Sas zur Premiere des von ihm produzierten Zirkus-Musicals “Pippi på Cirkus” über ein Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Sie hätten sich vor kurzem getroffen, sagte Ulvaeus auf dem roten Teppich, ohne nähere Details dazu zu nennen.

Bei dem schwedischen Unterhaltungsmedium “Hänt” stellte er sie mit den Worten vor: “Ich bin mit Christina hier, meiner Partnerin Christina.” Er habe sie gerne zu dem Event mitbringen wollen.

Im Februar hatten Ulvaeus und seine zweite Ehefrau Lena die Scheidung nach über 40 Jahren Ehe bekanntgegeben. Zuvor war er während der großen Abba-Zeit in den 1970er-Jahren mit seiner Band-Kollegin Agnetha Fältskog liiert gewesen.