Adele begeistert mit neuer Single “Easy On Me”

Die britische Sängerin Adele hat mit ihrer neuen Single “Easy On Me” für viel Begeisterung bei ihren – teils prominenten – Fans gesorgt. Die 33-Jährige veröffentlichte die Klavier-Ballade in der Nacht auf Freitag. Es ist das erste neue Lied der Musikerin seit ihrem Mega-Erfolgsalbum “25” aus dem Jahr 2015. US-Rapper Drake freute sich in einer Instagram-Story: “Eine meiner besten Freundinnen in der Welt hat gerade eine neue Single gedroppt.” Dazu stellte er drei Herz-Emojis.

Die Schauspielerin Alicia Silverstone (45) und Designerin Vera Wang (72) machten ihrer Freude mit emotionalen Posts Luft. “Schone mich Adele … du bringst mich immer zum Weinen”, schrieb Silverstone auf Twitter und postete einen kurzen Clip, in dem sie zeigt, wie sie sich auf einen neuen Adele-Song vorbereitet – mit viel Alkohol. Vera Wang twitterte Adeles Namen mit vielen Ausrufezeichen und einem weinenden Emoji.

Bei YouTube sei das Musikvideo zum Lied schon in den ersten Stunden mehr als 10 Millionen Mal angeklickt worden, teilte Sony Music am Freitagmorgen mit. Regie führte der kanadische Filmemacher Xavier Dolan (32), der auch den Clip zu Adeles Hit “Hello” drehte. Das Video beginnt in einem leergeräumten Haus auf dem Land. Die Musikerin schaut noch einmal aus dem Fenster, nimmt ihren Koffer und geht. In ihrem Auto steckt sie eine Kassette ins Radio mit der Aufschrift “Easy On Me”.

In einem Interview mit der Modezeitschrift “Vogue” vor einer Woche sagte Adele, dass “Easy On Me” der erste Song des neuen Albums gewesen sei, den sie geschrieben habe. 2018 war das, da war sie 30 – daher der Albumtitel. “Als ich 30 war, fiel mein Leben auseinander, ohne Vorwarnung.” Der Songbeginn fiel ihr unter der Dusche ein, beim Singen. Adeles neues Album “30” soll am 19. November erscheinen.