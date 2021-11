Adele gab Trackliste für neues Album “30” bekannt

In knapp drei Wochen soll Adeles neues Album “30” erscheinen, jetzt hat die britische Sängerin die Trackliste bekannt gegeben. Die Musikzeitschrift “Rolling Stone” bestätigte die Titel der 15 Songs auf der Deluxe-Ausgabe des Albums, das der US-Einzelhändler Target am Montag zur Vorbestellung ins Netz stellte. Das Studioalbum enthält demnach Songs mit Titeln wie “Love Is a Game”, “I Drink Wine”, “Cry Your Heart Out”, “To be Loved” und “Can I Get It”.

Zwei weitere Künstler werden neben Adele (33) aufgeführt. Bei dem Track “All Night Parking” ist es der 1977 verstorbene US-Jazzpianist Erroll Garner. Unter den drei Bonustracks ist zudem eine gemeinsame Aufnahme von “Easy On Me” zusammen mit dem US-Country-Star Chris Stapleton.

Mit der Originalversion der Klavier-Ballade “Easy On Me” hatte Adele Mitte Oktober ihr erstes neues Lied seit rund sechs Jahren veröffentlicht. Zuletzt hatte sie 2015 das Hit-Album “25” herausgebracht, insgesamt verkaufte die britische Sängerin (“Hello”) weit mehr als 100 Millionen Platten. “30” soll am 19. November erscheinen.