Adele setzt sich an die Spitze der Charts

Superstar Adele hat sich mit ihrem Album “30” sofort an die Spitze der Charts gesetzt. Im Vereinigten Königreich landete sie mit 261.000 verkauften Alben in der ersten Woche den besten Album-Start dieses Jahres und den besten seit Ed Sheerans “Divide” 2017, hieß es seitens der Verantwortlichen der offiziellen Charts. Adeles viertes Studio-Album sei damit auch ihr viertes UK-Nummer-1-Album.

“Alle ihre vorangegangenen Alben sind weiterhin in den UK-Charts präsent: “25” auf Platz 15, “21” auf Platz 18 und “19” auf Platz 31, hieß es. “30” war in der vergangenen Woche mit 55,7 Millionen Abrufen von Songs auch das am meisten gestreamte Album der vergangenen Woche. “Easy On Me” führt bereits in der sechsten Woche die UK-Singles-Charts. Seitens von Billboard hatte es zuvor bereits geheißen, dass “30” in den ersten drei Verkaufstagen in den USA das bestverkaufte Album war.

In Deutschland führt die 33-jährige Sängerin mit “30” und “Easy On Me” die Album- und Singles-Charts an. Außerdem stelle die britische Sängerin einen beeindruckenden Rekord auf, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. “Nachdem der Superstar bereits 2011 mit “21” und “Rolling In The Deep” sowie 2015/16 mit “25” und “Hello” triumphierte, ist sie nun der erste weibliche Act überhaupt, der drei unterschiedliche Album-/Single-Kombinationen auf Platz eins untergebracht hat.” Darüber hinaus gelinge Adele der beste Start eines internationalen Solo-Künstlers der vergangenen viereinhalb Jahre, heißt es von GfK Entertainment.