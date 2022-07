“Againifer”: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck geheiratet. Das oft als “Bennifer” bezeichnete Paar gab sich am Sonntag in der Glitzermetropole Las Vegas das Ja-Wort. Beide tragen ab sofort den Ehenamen Affleck. Laut den Gerichtsdokumenten heirateten Benjamin Geza Affleck und Jennifer Lopez am Samstag. “We Did It” (Wir haben es getan) teilte Lopez Sonntagnachmittag (Ortszeit) in einem Rundschreiben mit.

In einer kleinen Hochzeitskapelle hätten sie sich kurz nach Mitternacht das Ja-Wort gegeben. Auf Fotos und in kurzen Videos sind Braut und Bräutigam in Weiß gekleidet. Lopez postete einen Link zu ihrem “On the JLo”-Newsletter in ihren sozialen Medien. Die Mitteilung unterzeichnete sie mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

Für die Sängerin ist es die vierte Ehe, für den Hollywoodstar die zweite. Lopez und Affleck hatten im April ihre Verlobung verkündet. Berichte über das Wiederaufleben ihrer Romanze hatte zuvor viele Fans begeistert. Angesichts ihres aus den Vornamen gebildeten früheren Spitznamens “Bennifer” fanden die US-Medien rasch eine neue Bezeichnung für die Wieder-Turteltauben: “Againifer”.

Zwischen 2002 und 2004 waren die beiden schon einmal ein Paar. Ihre für 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schließlich Anfang 2004 ihre Trennung bekannt. Ihre “zweite Chance” mit Affleck bezeichnete Lopez Anfang des Jahres als “wunderschöne Liebesgeschichte”.