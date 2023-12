Alexander Pschill erhält Wiener Schauspielring

Alexander Pschill bekommt den Wiener Schauspielring verliehen. Der 53-Jährige ist Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt und dort derzeit in “Der große Diktator” zu sehen. Über die Grenzen Österreichs hinaus erlangte Pschill Bekanntheit als Ermittler in der TV-Serie Kommissar Rex (2001-2003). Er wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen bzw. Serien mit. Der Mitgründer und künstlerischer Leiter des Theaters Bronski & Grünberg arbeitet auch als Regisseur.

Gerti Drassl, seit 2018 Ring-Besitzerin, reicht die Auszeichnung am 10. Dezember im Theatermuseum an ihren Kollegen weiter. Sie hatte fünf Jahre Zeit, um die Wiener Theaterszene zu beobachten und sich zu entscheiden, wer nach ihre Ring-Nachfolge antreten soll. Die Ehre wurde bisher auch Herbert Föttinger (1998), Nicolaus Ofczarek (2003), Regina Fritsch (2008) und Birgit Minichmayr (2013) zuerkannt.