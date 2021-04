Alicia Keys spielte Songs für Schülerinnen in Saudi-Arabien

US-Popstar Alicia Keys (“If I Ain’t Got You”) hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien spontan vor einer Gruppe Schülerinnen einige Songs gespielt. Die 40-Jährige setzte sich dafür an einen Flügel der Mädchenschule im Ort Al-Ula und stimmte ihre Hits “Girl On Fire” und “Fallin'” an, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija am Montag berichtete. Kulturminister Prinz Badr bin Farhan veröffentlichte ein Video der Begegnung auf Instagram.

Die Schülerinnen verfolgten den Auftritt begeistert und filmten mit ihren Handys. Für die 15-fache Grammy-Gewinnerin war es nicht der erste Auftritt in dem streng konservativen Königreich. 2019 trat sie bei einem Musikfestival in der Hauptstadt Riad auf. Wann genau sie Al-Ula besuchte, blieb unklar. Offenkundig besuchte Keys die Stadt zur selben Zeit wie der italienische Startenor Andrea Bocelli, der dort vergangene Woche auftrat. Die Gegend um Al-Ula ist für archäologische Stätten bekannt, darunter auch Unesco-Weltkulturerbe.

Öffentliche Musikerauftritte und Konzerte gab es in Saudi-Arabien bis vor einigen Jahren nahezu gar nicht. Musik und andere Unterhaltung sind bei strenger Auslegung der dort verbreiteten Lesart des sunnitischen Islams, des Wahabismus, verboten. Im Rahmen einer teilweisen gesellschaftlichen Öffnung unter Kronprinz Mohammed bin Salman finden inzwischen aber auch größere Popkonzerte und Musikfestivals statt.

Die Frauenrechte sind in Saudi-Arabien stark eingeschränkt. Trotz einiger Lockerungen werden Frauen durch Gesetze etwa in der Ehe, bei Scheidungen und in anderen Bereichen des Lebens gegenüber Männern benachteiligt. Alicia Keys hat im Lauf ihrer Karriere mehrere Songs mit feministischen Themen geschrieben, der wohl bekannteste darunter ist ihr Hit “Girl On Fire”.

(S E R V I C E – Video auf Instagram: http://go.apa.at/S7Vg40R7)