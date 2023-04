Alonso von Liebes-Gerüchten um Taylor Swift amüsiert

APA/APA/AFP/MARTIN KEEP

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat offenbar durchaus Spaß an den hartnäckigen Gerüchten um eine angebliche Liebesbeziehung mit Sängerin Taylor Swift. Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku vermied der 41-jährige Spanier am Donnerstag eine klare Aussage zu den Spekulationen, die seit Tagen um ihn und die 33-jährige US-Amerikanerin kursieren. “Nein, nein, ich habe nichts zu sagen”, sagte Alonso und grinste breit.

Danach ergänzte er erneut: “Ich habe nichts zu sagen.” Die Szenen sind auf einem vom offiziellen Instagram-Account der Formel 1 verbreiteten Video zu sehen. Der Interviewer nimmt den Namen von Superstar Swift, die gerade auf Tour ist, zwar nicht direkt in den Mund, Alonso weiß aber sofort, dass er auf sein aktuelles Liebesleben angesprochen wird. “Es ist hier in Baku schon kompliziert genug mit dem Format”, sagte Alonso nur und grinste wieder: “Ich bin mir sicher, dass du auch andere Fragen hast.”

Die Gerüchte hatte der Aston-Martin-Fahrer zuvor schon auf seinem TikTok-Kanal kräftig befeuert. In einem Clip ist Alonso zu sehen, wie er auf einem Stuhl sitzt, durch sein Smartphone scrollt und im Hintergrund Swifts Song “Karma” läuft. Kurz vor Ende der Szene, die mehr als 600.000 Likes hat, blickt der Rennfahrer nach oben und zwinkert in die Kamera. Sowohl Alonso als auch Swift hatten sich kürzlich von ihren Partnern getrennt und sollen derzeit Single sein. Alonso war zuletzt mit ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager liiert.