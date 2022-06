Alpen Flair 2022: Vom Experiment zur Erfolgsstory

Natz – Die Vorbereitungen gehen in die Endphase, im Nato-Areal in Natz herrscht geschäftiges Treiben. Was 2012 noch bescheiden begann, hat sich inzwischen schon lange zur größten Musikveranstaltung Südtirols entwickelt. Acht erfolgreiche Festivals wurden schon organisiert und ab Morgen wird der Brixner Talkessel von Alpen Flair Fans – die ersten sind schon eingetroffen – regelrecht belagert und gestürmt werden. Eine Woche Ausnahmezustand sozusagen.

Der Großteil der Tickets ist im Vorverkauf weggegangen und es verbleibt noch ein kleiner Restbestand an Tagestickets, damit auch Südtiroler dieses Ereignis miterleben können. Was zu Beginn ein Experiment war hat, sich als Erfolgsstory entpuppt: ein verrückter Musikmix, wo Heavy Metal Bands, Rockbands, Volksmusikanten und Schlagersänger nacheinander auftreten. Es handelt sich auch um ganz besondere Fans. Sie lieben die Berge, die gute Luft, die Kulinarik, Ausflüge in der Gegend und vieles mehr. Natürlich ist auch die Location selbst etwas Besonderes: In einem ehemaligen Nato-Areal ein Konzert zu besuchen und zu spielen, verleiht schon Spannung. Gerade jetzt, wo der Kalte Krieg zurückgekehrt ist und die Nato wieder in aller Munde ist, will man in Natz für den Frieden Musik spielen und gegen Gewalt ein Zeichen setzen.

Zigtausende Besucher werden in den Gastronomiebetrieben, Geschäften und Ausflugsstätten für fröhliche Stimmung sorgen. Viele übernachten auf den Zeltplätzen. Besonders beliebt ist inzwischen die Warm Up Veranstaltung im Dorf Natz am morgigen Mittwoch – mit Einzug der Musikkapelle Natz, den Gemeindevertretern und dem Organisationskomitee. Nach dem obligatorischen Fassanstich sorgen entlang der Straßen, welche während der Veranstaltung gesperrt sind, zahlreiche Stände für Verpflegung und Unterhaltung. Sitting Bull wird auf dem Dorfplatz das Publikum begeistern.

In der Ahnengalierie scheinen schon viele große Künstler auf: Nena, Volbeat, Frei.Wild, Jürgen Drews, Heino, Mathias Reim, Antrax, In Flames, Three Days Grace, Ugly Kid Joe, Bad Wolves, u.v.m. Auch nächste Woche ist für jeden etwas dabei: Axxis, Draufgänger, Therapy, Gloryhammer, Subway To Sally, Unantastbar, Viva, Ohrenfeindt, Schalgerpiloten, Skindred, Mia Julia, Rockwasser, Motorjesus, Truck Stop, Mainfeldt, Brdigung, Stahlzeit und natürlich die Kastelruther Spatzen mit den Headlinern Airbourne, The BossHoss und Frei.Wild.

Der Organisationsaufwand ist enorm. Ein eingespieltes Team sorgt aber dafür, dass jeder Besucher auf seine Kosten kommt. Die Vereine sorgen mit ihren freiwilligen Helfern für die Verpflegung des Publikums, unterirdische Versorgungsleitungen beliefern die Getränkestände. Für den Brandschutz- und Parkdienst sorgen selbstverständlich die Feuerwehren aus der Umgebung. Hinzu kommen die professionellen Teams wie Weißes Kreuz und Security und weitere kompetente Partnerfirmen. Ganz besonderes Flair herrscht auf den idyllischen Zelt- und Campingplätzen zwischen den Apfelplantagen, wo ausgelassene Stimmung und Fröhlichkeit den Ton angibt. Die Bauern helfen beim Auf- und Abbau und vielen weiteren Arbeiten.

Nicht nur für Kulinarik mit traditionellen Speisen und Getränken ist gesorgt, heuer übrigens mit einem der größten Smoker Südtirols. Auch Outdoor- und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten werden geboten: Paintball, Hubschrauber-Rundflüge, Harley Davidson Verleih, Händlermeile, Schließfächer, heuer neu auch Friseursalon für spezielle Frisuren wie Alpen Flair Logo oder ein eigens aufgestellter Bankomat. Verschiedene Verkaufstände stehen zur Verfügung, am meisten bestürmt wird natürlich der Stand der Organisatoren, wo das Festival-Shirt erhältlich ist und zu Tausenden verkauft wird.

Heuer widmet man sich auch der Nachhaltigkeit, indem kaum Wegwerfmüll verwendet wird und die Besucher über Postings, etwa auch direkt durch Frei.Wild Sänger Philipp Burger aufgefordert werden, sorgsam mit der Natur umzugehen und den Müll einzusammeln und bei den Sammelstellen abzugeben. Im Konzertgelände sind nur wiederverwendbare Plastikbecher erlaubt. Diese sind sowieso ein begehrtes Sammlerobjekt, da sie mit Bands und Alpen Flair Logo bedruckt sind. Von Donnerstag bis Samstagnacht sorgt ein halbstündiger Busshuttle für die Anbindung der Dörfer und der Stadt Brixen an das Festival-Areal, damit die Pkw auf ihren Parkplätzen bleiben können.

Ein wichtiges Thema ist auch die Sicherheit. So fand am letzten Donnerstag die alljährliche Sicherheitsbesprechung mit den lokalen Vertretern statt und am Freitag war die Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen vor Ort. Hinzu kommt auch immer eine Sicherheitsbesprechung bei der Quästur in Bozen, welche heute Vormittag online stattfand. Sämtliche Auflagen müssen erfüllt werden, u.a. Sicherheits- und Brandschutzprojekt, technische Abnahmen der Anlagen und Strukturen.

Das Organisationskomitee und alle weiteren Helferinnen und Helfer sind bemüht, allen einen tollen Aufenthalt zu garantieren. Das Wetter hat zwar nicht immer mitgespielt, das tut aber der Stimmung keinen Abbruch. Und wer weiß: Vielleicht spielt dieses Mal der Wettergott mit. Restkarten an der Abendkasse gibt es nur, solange der Vorrat reicht.