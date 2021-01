Als Teenie schwärmte Bill Kaulitz für Nena

Bill Kaulitz (31), Frontmann von Tokio Hotel, hat als Teenie für Nena geschwärmt. “Ihre glasklare jugendliche und naive Stimme schmetterte rebellische Texte und Herzschmerz durch unser Zimmer”, schreibt Kaulitz in seiner Autobiografie “Career Suicide”, die Anfang Februar erscheint. “Ein unbeschreibliches Gefühl machte sich in mir breit, als würde ein fehlendes Zahnrad in mein Herz gesetzt, damit es endlich richtig schlagen kann!”

Als er ihr als 15-Jähriger bei einer Show Backstage begegnete, habe sie ihn in den Arm genommen und gedrückt. “Ich war sofort in love”. Im Lauf der Jahre flaute die Euphorie ab, endete aber nie wirklich: “Witzig, auch heute zählt Nena zu den Personen, die mich ein bisschen aufgeregt machen, wenn ich sie treffe”, schreibt Kaulitz.