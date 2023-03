Amadeus Awards: Oskar Haag sichert sich FM4-Award

Shootingstar Oskar Haag kann sich bei den 23. Amadeus Austrian Music Awards über eine Auszeichnung freuen: Der junge Sänger, der Anfang des Monats sein Debütalbum “Teenage Lullabies” veröffentlicht hat, sicherte sich den FM4-Award, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Der 17-jährige Haag setzte sich beim Voting der Radiohörer in der Endrunde gegen fünf Konkurrenten durch. Vergeben werden die Amadeus Awards heuer am 28. April im Wiener Volkstheater in insgesamt 14 Kategorien.

