“American Beauty”-Star Mena Suvari mit 41 Jahren schwanger

“American Beauty”-Star Mena Suvari und ihr Mann Michael Hope erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind. Es sei “eine riesige Überraschung, ein absolutes Wunder” gewesen, als sie herausfand, schwanger zu sein, erzählte die 41 Jahre alte Schauspielerin der US-Zeitschrift “People” am Freitag. Sie könne es kaum glauben, ihr erstes Kind, einen Sohn, zu bekommen.

Suvari und Hope sind seit Oktober 2018 miteinander verheiratet. Es ist die dritte Ehe der Schauspielerin, die zuvor mit dem italienischen Musikproduzenten Simone Sestito und dem deutschen Kameramann Robert Brinkmann liiert war.

Als Nachwuchsschauspielerin in “American Beauty” (1999) fiel Suvari mit ihrer Rolle als verführerische Lolita auf, die dem gefrusteten Vater (Kevin Spacey) ihrer besten Freundin den Kopf verdreht. Sie spielte unter anderem in der “American Pie”-Serie und in “Wo die Liebe hinfällt …” mit.