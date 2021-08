Amy MacDonald bleibt auch mit 34 den Schotten treu

Mit “This Is The Life” gelang der Schottin Amy MacDonald schon 2008 der internationale Durchbruch. Mit erst 23 Jahren avancierte die Singer-/Songwriterin, die übrigens alle Texte und Kompositionen selbst schreibt, zum Pop-Fräuleinwunder. Eine gute Dekade und vier Alben später zählt Amy Macdonald zu den erfolgreichsten Sängerinnen Großbritanniens. Am Mittwoch feiert die in der Nähe von Glasgow geborene Chartstürmerin ihren 34. Geburtstag.

Schottland bedeutet für die Sängerin nicht nur Heimat, Ruhe und Familie, sondern auch Leidenschaft. Ihr Herz schlägt für den Fußball-Club Glasgow Rangers und die schottische Nationalmannschaft, bei deren Spielen sie schon mehrfach die inoffizielle schottische Hymne “The Flower Of Scotland” singen durfte.