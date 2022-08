Anke Engelke erhielt “Besondere Ehrung”

Anke Engelke ist bei der Verleihung des 58. Grimme-Preises mit der “Besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes” (DVV) ausgezeichnet worden. Dass die Entertainerin, Schauspielerin, Moderatorin und Komikerin damit am Freitagabend in Marl bereits quasi für ihr Lebenswerk geehrt wurde, machte die 56-Jährige nur scheinbar nachdenklich.

“Das hat mit dem Alter, glaube ich, nichts zu tun”, sagte Engelke sichtlich gut gelaunt. “Aber es ist schon so, dass man jetzt das Gefühl des bewussten Genießens hat”, ergänzte die vielseitige TV-Ikone, die in unzähligen Rollen seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen präsent ist. Und gewohnt schlagfertig fragte sie im Interview zurück: “Was meinen Sie: Wie viele Jahre lange soll ich denn noch weiter machen?” DVV-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im Vorfeld gelobt: “Anke Engelke hält uns mit ihrer einzigartigen Ironie immer wieder einen Spiegel vor. Und was wir da sehen, ist nicht immer schmeichelhaft, doch es hilft uns, unsere Lernbedarfe zu erkennen.”

Neben der Auszeichnung für Engelke wurden 18 weitere Preise in verschiedenen Kategorien im festlichen Theatersaal vergeben. Die prämierten Filme, Dokumentationen, Info- und Unterhaltungssendungen sowie weiteren Produktionen – darunter auch Kinder- und Jugendproduktionen – waren schon Ende Mai im Essener Grillo-Theater bekannt gegeben worden.